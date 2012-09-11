bond_2019 написав:мой текущий итог)) был у нескольких брокеров, заходил даже в Ощад. Ощад отпал_ там не особо подхватили мой запрос по покупке ОВГЗ, еще более вяло взяли номер и в пропасть. Мож это из-за филиала, хз. Фридом Финанс_ оч. активно обсудили тему ОВГЗ в общем, могут затарить на любую сумму, нет комиссий вообще (?), ежемесячный процент (?) и даже обещают обратный выкуп. Универ_ консультируют, предлагают, есть вопросы по комиссии, хранение и т.п., но подстегивают к большой сумме. Завтра думаю прикупить в демо-режиме пару облигаци. Вдруг кому будет интересно Каких еще брокеров можно посетить?
Руководитель моего отделения Ощада связывалась с вип-отделением, которое облигациями торгует, ей там ответили, что физлицам они больше ОВГЗ не продают.
Меня Универ не подстегивал, просто сказали тарифы, а дальше мол, думай сам - хоть 1 штуку на вторичке купят. Комиссии у них, как по мне, предельно прозрачные, единственный брокер, у которого тарифы я нашел в открытом доступе. Они "сам себе депозитарий", заявляют хранение ЦБ бесплатно (но по 10 грн/мес есть строка расходов почему-то).
Фридом Финанс - ну как-то очень сказочно. Я понимаю, когда брокер дискаунтер, но не когда благотворитель
Из других брокеров еще хвалили Драгонов и ICU, остальные практически не упоминались. Любомир еще ОТП упоминал, но мне там сказали в отделении одном, что с физлицами тоже завязали. Не перепроверял инфу.
Кстати, еще один плюс Универу в моих глазах - это то, что для них физлица, по моему разумению, это важный рынок. Для остальных же брокеров (из крупных) физлица, особенно с мелкими суммами (менее 100-200 тыс за сделку) - это скорее напряг, чем заработок. Отношение соответственное, по остаточному принципу. Поправьте, если ошибаюсь.
Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.
Приват оказался даже в чем-то удобнее Прокредита - не нужно в отделение ходить ради отправки больших сумм и абонплату платить. Только вот, как упоминал J, они, собаки, день в день крупные суммы не отправляют - нужно сутки ждать с момента отправки до момента получения, хоть на вход, хоть на выход. И обнала там бесплатного нет. Ну и с финансовой точки зрения Приват не настолько устойчивый, как Прокредит, насколько я понимаю (но могу тут ошибаться).
Зато действительно оказалось, что можно через ебанк/П24 отправлять по 999999 за платеж при стоимости платежа 3 грн (может, можно больше, не догадался проверить). Количество платежей, как мне сказали, не ограничено (не проверял, но 4 платежа П24 скушал не пискнув). По мылу отправил им декларации + договор с брокером и в течение часа подтвердили, что все гут. Прокредит же, мазафака, с обеда четверга до вечера вторника думал над аналогичным вопросом.
Хочу, кстати, для интереса на выходных написать телегу в НБУ, спросить, чо за фигня - один банк считает Универ террористом/отмывателем, другой нет.
once_upon_a_time написав:Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.
greenozon написав:Виявляється Укргаз, що донедавна був лідером по комісіях вже давно не лідер - хороша тенденція, банки починають змагатись за клієнтуру
Щось я цієї "хорошої тенденції" не помітив. Можете навести приклад? Хто з банків знизив тарифи щоб залучити більше фізиків? Здається банки просто в різний час підвищують тарифи на свої послуги і через це ситуативно змінюється рейтинг.
once_upon_a_time написав:Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.