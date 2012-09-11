RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 01:13

  bond_2019 написав:мой текущий итог))
был у нескольких брокеров, заходил даже в Ощад.
Ощад отпал_ там не особо подхватили мой запрос по покупке ОВГЗ, еще более вяло взяли номер и в пропасть. Мож это из-за филиала, хз.
Фридом Финанс_ оч. активно обсудили тему ОВГЗ в общем, могут затарить на любую сумму, нет комиссий вообще (?), ежемесячный процент (?) и даже обещают обратный выкуп.
Универ_ консультируют, предлагают, есть вопросы по комиссии, хранение и т.п., но подстегивают к большой сумме.
Завтра думаю прикупить в демо-режиме пару облигаци.
Вдруг кому будет интересно 8)
Каких еще брокеров можно посетить?


Руководитель моего отделения Ощада связывалась с вип-отделением, которое облигациями торгует, ей там ответили, что физлицам они больше ОВГЗ не продают.

Меня Универ не подстегивал, просто сказали тарифы, а дальше мол, думай сам - хоть 1 штуку на вторичке купят. Комиссии у них, как по мне, предельно прозрачные, единственный брокер, у которого тарифы я нашел в открытом доступе. Они "сам себе депозитарий", заявляют хранение ЦБ бесплатно (но по 10 грн/мес есть строка расходов почему-то).

Фридом Финанс - ну как-то очень сказочно. Я понимаю, когда брокер дискаунтер, но не когда благотворитель :)

Из других брокеров еще хвалили Драгонов и ICU, остальные практически не упоминались. Любомир еще ОТП упоминал, но мне там сказали в отделении одном, что с физлицами тоже завязали. Не перепроверял инфу.

Кстати, еще один плюс Универу в моих глазах - это то, что для них физлица, по моему разумению, это важный рынок. Для остальных же брокеров (из крупных) физлица, особенно с мелкими суммами (менее 100-200 тыс за сделку) - это скорее напряг, чем заработок. Отношение соответственное, по остаточному принципу. Поправьте, если ошибаюсь.
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 50
З нами з: 28.07.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 01:33

Re: Рынок ОВГЗ

Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 50
З нами з: 28.07.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 02:03

Приват оказался даже в чем-то удобнее Прокредита - не нужно в отделение ходить ради отправки больших сумм и абонплату платить. Только вот, как упоминал J, они, собаки, день в день крупные суммы не отправляют - нужно сутки ждать с момента отправки до момента получения, хоть на вход, хоть на выход. И обнала там бесплатного нет. Ну и с финансовой точки зрения Приват не настолько устойчивый, как Прокредит, насколько я понимаю (но могу тут ошибаться).

Зато действительно оказалось, что можно через ебанк/П24 отправлять по 999999 за платеж при стоимости платежа 3 грн (может, можно больше, не догадался проверить). Количество платежей, как мне сказали, не ограничено (не проверял, но 4 платежа П24 скушал не пискнув).
По мылу отправил им декларации + договор с брокером и в течение часа подтвердили, что все гут. Прокредит же, мазафака, с обеда четверга до вечера вторника думал над аналогичным вопросом.

Хочу, кстати, для интереса на выходных написать телегу в НБУ, спросить, чо за фигня - один банк считает Универ террористом/отмывателем, другой нет.
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 50
З нами з: 28.07.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:04

Re: Рынок ОВГЗ

  once_upon_a_time написав:Приват оказался даже в чем-то удобнее


за зручність треба платити грішми
в ПБ одні з найвищих комісій по ЦП

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4151
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:33

Виявляється Укргаз, що донедавна був лідером по комісіях вже давно не лідер - хороша тенденція, банки починають змагатись за клієнтуру

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4151
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:18

  once_upon_a_time написав:Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.


Деподоговора подойдут?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1185
З нами з: 25.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:33

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:Виявляється Укргаз, що донедавна був лідером по комісіях вже давно не лідер - хороша тенденція, банки починають змагатись за клієнтуру


Щось я цієї "хорошої тенденції" не помітив. Можете навести приклад? Хто з банків знизив тарифи щоб залучити більше фізиків?
Здається банки просто в різний час підвищують тарифи на свої послуги і через це ситуативно змінюється рейтинг.
DjVim
 
Повідомлень: 51
З нами з: 08.04.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:57

  greenozon написав:
  once_upon_a_time написав:Приват оказался даже в чем-то удобнее

за зручність треба платити грішми
в ПБ одні з найвищих комісій по ЦП
https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

Да, комиссии у Привата по ОВГЗ ненормальные, потому юзаю Приват только как банк, но не как брокера.
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 50
З нами з: 28.07.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:58

  Scholar написав:
  once_upon_a_time написав:Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.

Деподоговора подойдут?

Универу подойдут, банкам - не подошли.
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 50
З нами з: 28.07.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:27

  once_upon_a_time написав: Приват попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств.

Приват попросил документы после отправки платежа или без них не подтверждали операцию ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4347
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3466
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75
Как устроен фондовый рынок?
sansey » Суб 24 лис, 2012 19:14
1 2244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2012 12:22
double-u
Наш рынок снова хочет захватить Россея?! 1, 2, 3, 4
Anonymous » П'ят 17 сер, 2012 20:45
35 10993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2012 11:54
LegalEquation

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67343)
06.02.2019 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.