once_upon_a_time написав:Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.
Деподоговора подойдут?
Универу подойдут, банкам - не подошли.
А если деньги УЖЕ в банках? (то есть безнал, никакой налички)
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн. грн. із подальшим продажем через 12 місяців.
Найбільш вигідно здійснювати купівлю ОВДП в банку Південний, оскільки він не стягує плату за зберігання. Друге місце посідає Піреус банк. Установа бере за один день зберігання цінного паперу лише 0,001 грн. За рахунок цього зменшується вартість послуги у порівнянні із більшістю банків-конкурентів. ...