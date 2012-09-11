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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:26

J

най-фінмоніторніший юз-кейс це коли ФО приносить дві сумки папіру :)
і бажає їх просто покласти на рахунок.

а от коли гроші вже на рахунку - це вже зовсім інша історія і тоді як правило в вас є чітке призначення платежу, договір БО + підписана заявка...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:43

  J написав:
  once_upon_a_time написав: Приват попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств.

Приват попросил документы после отправки платежа или без них не подтверждали операцию ?

Попросили перед зачислением денег на счет (от Прокредита). Деньги упали на карту через час после того, как Приват получил от меня доки.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:31

  once_upon_a_time написав:
  J написав:
  once_upon_a_time написав: Приват попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств.

Приват попросил документы после отправки платежа или без них не подтверждали операцию ?

Попросили перед зачислением денег на счет (от Прокредита). Деньги упали на карту через час после того, как Приват получил от меня доки.


Что-то я не понял кто кому перечислял деньги :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:37

  greenozon написав:Виявляється Укргаз, що донедавна був лідером по комісіях вже давно не лідер - хороша тенденція, банки починають змагатись за клієнтуру

Зображення


Это комиссии при какой сумме ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:45

  once_upon_a_time написав:
  Scholar написав:
  once_upon_a_time написав:Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.

Деподоговора подойдут?

Универу подойдут, банкам - не подошли.


А если деньги УЖЕ в банках? (то есть безнал, никакой налички)
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:48

Re: Рынок ОВГЗ

  zzzzzz написав:Это комиссии при какой сумме ?


Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн. грн. із подальшим продажем через 12 місяців.

Найбільш вигідно здійснювати купівлю ОВДП в банку Південний, оскільки він не стягує плату за зберігання.
Друге місце посідає Піреус банк. Установа бере за один день зберігання цінного паперу лише 0,001 грн. За рахунок цього зменшується вартість послуги у порівнянні із більшістю банків-конкурентів.
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greenozon
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