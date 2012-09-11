Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:26
J
най-фінмоніторніший юз-кейс це коли ФО приносить дві сумки папіру
і бажає їх просто покласти на рахунок.
а от коли гроші вже на рахунку - це вже зовсім інша історія і тоді як правило в вас є чітке призначення платежу, договір БО + підписана заявка...
greenozon
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:43
J написав: once_upon_a_time написав:
Приват попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств.
Приват попросил документы после отправки платежа или без них не подтверждали операцию ?
Попросили перед зачислением денег на счет (от Прокредита). Деньги упали на карту через час после того, как Приват получил от меня доки.
once_upon_a_time
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:31
once_upon_a_time написав: J написав: once_upon_a_time написав:
Приват попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств.
Приват попросил документы после отправки платежа или без них не подтверждали операцию ?
Попросили перед зачислением денег на счет (от Прокредита). Деньги упали на карту через час после того, как Приват получил от меня доки.
Что-то я не понял кто кому перечислял деньги
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:37
greenozon написав:
Виявляється Укргаз, що донедавна був лідером по комісіях вже давно не лідер - хороша тенденція, банки починають змагатись за клієнтуру
Это комиссии при какой сумме ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:45
once_upon_a_time написав: Scholar написав: once_upon_a_time написав:
Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.
Деподоговора подойдут?
Универу подойдут, банкам - не подошли.
А если деньги УЖЕ в банках? (то есть безнал, никакой налички)
Scholar
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