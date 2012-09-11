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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:26

J

най-фінмоніторніший юз-кейс це коли ФО приносить дві сумки папіру :)
і бажає їх просто покласти на рахунок.

а от коли гроші вже на рахунку - це вже зовсім інша історія і тоді як правило в вас є чітке призначення платежу, договір БО + підписана заявка...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:43

  J написав:
  once_upon_a_time написав: Приват попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств.

Приват попросил документы после отправки платежа или без них не подтверждали операцию ?

Попросили перед зачислением денег на счет (от Прокредита). Деньги упали на карту через час после того, как Приват получил от меня доки.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:31

  once_upon_a_time написав:
  J написав:
  once_upon_a_time написав: Приват попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств.

Приват попросил документы после отправки платежа или без них не подтверждали операцию ?

Попросили перед зачислением денег на счет (от Прокредита). Деньги упали на карту через час после того, как Приват получил от меня доки.


Что-то я не понял кто кому перечислял деньги :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:37

  greenozon написав:Виявляється Укргаз, що донедавна був лідером по комісіях вже давно не лідер - хороша тенденція, банки починають змагатись за клієнтуру

Зображення


Это комиссии при какой сумме ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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