once_upon_a_time написав:Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.
Деподоговора подойдут?
Универу подойдут, банкам - не подошли.
А если деньги УЖЕ в банках? (то есть безнал, никакой налички)
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн. грн. із подальшим продажем через 12 місяців.
Найбільш вигідно здійснювати купівлю ОВДП в банку Південний, оскільки він не стягує плату за зберігання. Друге місце посідає Піреус банк. Установа бере за один день зберігання цінного паперу лише 0,001 грн. За рахунок цього зменшується вартість послуги у порівнянні із більшістю банків-конкурентів. ...
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн. грн. із подальшим продажем через 12 місяців.
Найбільш вигідно здійснювати купівлю ОВДП в банку Південний, оскільки він не стягує плату за зберігання. Друге місце посідає Піреус банк. Установа бере за один день зберігання цінного паперу лише 0,001 грн. За рахунок цього зменшується вартість послуги у порівнянні із більшістю банків-конкурентів. ...
Так, але я вважаю, що краще переплатити 1-2 тисячі грн, ніж потім забирати у фонді тільки 200 тис грн
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн. грн. із подальшим продажем через 12 місяців.
Найбільш вигідно здійснювати купівлю ОВДП в банку Південний, оскільки він не стягує плату за зберігання. Друге місце посідає Піреус банк. Установа бере за один день зберігання цінного паперу лише 0,001 грн. За рахунок цього зменшується вартість послуги у порівнянні із більшістю банків-конкурентів. ...
Че-то брешут они.
Укргаз пишут 4700 грн.
Комиссия брокера - 0,01 % від суми купівлі-продажу але не менше 500,00 грн. (застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)
С 2 млн - 500 грн Депозитарная установа - открытие счета - 250 грн Абонплата - 100 грн/мес Зарахування/списання ЦП - 250+(250 или 450 грн, я не понимаю,надо уточнять)
Итого 500+250+(100*12) + (2*250) = 2450-2650 грн
А еще открытие текущего счета - 100 грн Итого 2550-2750 грн
Други, кто следит за моими попытками найти надёжный/дешёвый вариант брокера_ докладываю: подкупило меня отсутствие скрытых и любых комиссий вообще. Взял тестовую парочку ОВГЗ у Фридом финанс. Обслужили, даже кофе налили. Ежемесячный процент_ поглядим))
Кто-то писал, что у них цена продажи ОВГЗ выше номинала_ дык а чем это чревато, если я не планирую продавать их? Подожду хоть 3 мес (если с выборами ок_ то дальше)_ сниму процент. А там Фридом обещает взять эти ОВГЗ обратно и по цене продажи мне) Ок? Или где подвох?