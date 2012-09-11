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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 39404142>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:38

  Chuprynka написав:Відкриття в Укргазбанку 500 грн
Зарахування / списання 450 грн


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:40

  zzzzzz написав:
  Chuprynka написав:Відкриття в Укргазбанку 500 грн
Зарахування / списання 450 грн


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З мене взяли 500 грн, можу сфоткати квитанцію :shock:
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:44

Chuprynka

Может вам впарили мультивалютный счет ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:45

  zzzzzz написав:Chuprynka

Может вам впарили мультивалютный счет ?


Так
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:47

Chuprynka

А вам он нужен , у вас ОВГЗ в каких валютах ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:49

  zzzzzz написав:Chuprynka

А вам он нужен , у вас ОВГЗ в каких валютах ?


Думаю пригодиться. Якщо розміщати в дол і грн
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:50

Chuprynka

Вы уже покупали ОВГЗ ? За зачисление 250 грн а не 450
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:56

  Chuprynka написав:
  zzzzzz написав:Chuprynka

А вам он нужен , у вас ОВГЗ в каких валютах ?


Думаю пригодиться. Якщо розміщати в дол і грн


можете дізнатись чи від завтра банк прийматиме валюту напряму на покупку бумаг?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:57

  zzzzzz написав:Chuprynka

Вы уже покупали ОВГЗ ? За зачисление 250 грн а не 450


Тарифи депозитарної установи
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Chuprynka
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:58

  greenozon написав:
  Chuprynka написав:
  zzzzzz написав:Chuprynka

А вам он нужен , у вас ОВГЗ в каких валютах ?


Думаю пригодиться. Якщо розміщати в дол і грн


можете дізнатись чи від завтра банк прийматиме валюту напряму на покупку бумаг?


Це питання мене особливо цікавить також
Chuprynka
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