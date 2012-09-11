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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:38
Chuprynka написав:
Відкриття в Укргазбанку 500 грн
Зарахування / списання 450 грн
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:44
Chuprynka
Может вам впарили мультивалютный счет ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:45
zzzzzz написав:Chuprynka
Может вам впарили мультивалютный счет ?
Так
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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:47
Chuprynka
А вам он нужен , у вас ОВГЗ в каких валютах ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:49
zzzzzz написав:Chuprynka
А вам он нужен , у вас ОВГЗ в каких валютах ?
Думаю пригодиться. Якщо розміщати в дол і грн
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Chuprynka
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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:50
Chuprynka
Вы уже покупали ОВГЗ ? За зачисление 250 грн а не 450
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:56
Chuprynka написав: zzzzzz написав:Chuprynka
А вам он нужен , у вас ОВГЗ в каких валютах ?
Думаю пригодиться. Якщо розміщати в дол і грн
можете дізнатись чи від завтра банк прийматиме валюту напряму на покупку бумаг?
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greenozon
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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:58
greenozon написав: Chuprynka написав: zzzzzz написав:Chuprynka
А вам он нужен , у вас ОВГЗ в каких валютах ?
Думаю пригодиться. Якщо розміщати в дол і грн
можете дізнатись чи від завтра банк прийматиме валюту напряму на покупку бумаг?
Це питання мене особливо цікавить також
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Chuprynka
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