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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:01
Chuprynka
Понятно, вообщем вы не разбираетсь в теме.
При покупке
2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00
При продаже
2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00
При погашении
2.3. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП, виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень отриманих від Центрального депозитарію та/або Національного банку України 450,00
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:05
zzzzzz написав: once_upon_a_time написав: J написав:
Приват попросил документы после отправки платежа или без них не подтверждали операцию ?
Попросили перед зачислением денег на счет (от Прокредита). Деньги упали на карту через час после того, как Приват получил от меня доки.
Что-то я не понял кто кому перечислял деньги
Я отправлял деньги с Прокредита на Приват - в Пт во второй половине дня.
В Пн Приват в первой половине дня попросил предоставить подтверждающие документы.
Через час после получения от меня документов деньги упали мне на карту.
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once_upon_a_time
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:08
zzzzzz написав:Chuprynka
Понятно, вообщем вы не разбираетсь в теме.
При покупке
2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00
При продаже
2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00При погашении
2.3. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП, виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень отриманих від Центрального депозитарію та/або Національного банку України
450,00
Дякую. Мені у відділення пояснили трішки інакше
Отже, депозитарні витрати 950 грн + 100 грн/місяць
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Chuprynka
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:14
Scholar написав: once_upon_a_time написав: Scholar написав:
Деподоговора подойдут?
Универу подойдут, банкам - не подошли.
А если деньги УЖЕ в банках? (то есть безнал, никакой налички)
Так неважно, нал или безнал.
Превышена сумма финмониторинга - докажи, что ты соответствующие налоги уплатил.
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once_upon_a_time
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