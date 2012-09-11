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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:01

Chuprynka

Понятно, вообщем вы не разбираетсь в теме.

При покупке

2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00

При продаже

2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00

При погашении
2.3. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП, виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень отриманих від Центрального депозитарію та/або Національного банку України 450,00
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:05

  zzzzzz написав:
  once_upon_a_time написав:
  J написав:Приват попросил документы после отправки платежа или без них не подтверждали операцию ?

Попросили перед зачислением денег на счет (от Прокредита). Деньги упали на карту через час после того, как Приват получил от меня доки.

Что-то я не понял кто кому перечислял деньги :lol:

Я отправлял деньги с Прокредита на Приват - в Пт во второй половине дня.
В Пн Приват в первой половине дня попросил предоставить подтверждающие документы.
Через час после получения от меня документов деньги упали мне на карту.
8)
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:08

  zzzzzz написав:Chuprynka

Понятно, вообщем вы не разбираетсь в теме.

При покупке

2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00

При продаже

2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00

При погашении
2.3. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП, виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень отриманих від Центрального депозитарію та/або Національного банку України 450,00


Дякую. Мені у відділення пояснили трішки інакше :roll:
Отже, депозитарні витрати 950 грн + 100 грн/місяць
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:14

  Scholar написав:
  once_upon_a_time написав:
  Scholar написав:Деподоговора подойдут?

Универу подойдут, банкам - не подошли.

А если деньги УЖЕ в банках? (то есть безнал, никакой налички)

Так неважно, нал или безнал.
Превышена сумма финмониторинга - докажи, что ты соответствующие налоги уплатил.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:37

  once_upon_a_time написав:Я отправлял деньги с Прокредита на Приват - в Пт во второй половине дня.
В Пн Приват в первой половине дня попросил предоставить подтверждающие документы.
Через час после получения от меня документов деньги упали мне на карту.
8)

жесть,

а они не сказали что будет если у вас нет документов ?
ну типа вы 20 лет копили деньги в прокредите, потом услышали что-то плохое по телевизору и решили перевести все в надежный госбанк а документов у вас уже не сохранилось
Востаннє редагувалось J в Сер 06 лют, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:47

  zzzzzz написав:Chuprynka

Понятно, вообщем вы не разбираетсь в теме.

При покупке

2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00

При продаже

2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00

При погашении
2.3. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП, виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень отриманих від Центрального депозитарію та/або Національного банку України 450,00

они еще при покупке и гашении берут
"переказ ЦП\прав на ЦП (блокування)" и "переказ ЦП\прав на ЦП(розблокування)"
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:06

  J написав:жесть,
а они не сказали что будет если у вас нет документов ?
ну типа вы 20 лет копили деньги в прокредите, потом услышали что-то плохое по телевизору и решили перевести все в надежный госбанк а документов у вас уже не сохранилось

Да, мне тоже было это интересно, но решил судьбу не испытывать в преддверии крупной закупки.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:11

Спросил в Привате заранее - какие документы, подвтерждающие мои доходы от ОВГЗ им подойдут (на будущее, на случай если ФОПовских перестанет хватать).
Как обычно, ничего толком не ответили.
Придется, чувствую, снова действовать по ситуации и надеяться на торжество здравого смысла.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:19

Кстати, у кого есть опыт раскрытия доходов от ОВГЗ перед налоговой - подскажите, пожалуйста: как, когда и где указывать эти доходы?
А то я почитал сегодня налоговый кодекс, но их высокий штиль не осилил.

Брокер выступает в роли налогового агента, так я грешным делом подумал, что и отчетность от меня никакая не требуется. Но что-то мне подсказывает, что в нашем славном государстве все не может быть так просто...
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:19

  once_upon_a_time написав:Кстати, у кого есть опыт раскрытия доходов от ОВГЗ перед налоговой - подскажите, пожалуйста: как, когда и где указывать эти доходы?
А то я почитал сегодня налоговый кодекс, но их высокий штиль не осилил.

Брокер выступает в роли налогового агента, так я грешным делом подумал, что и отчетность от меня никакая не требуется. Но что-то мне подсказывает, что в нашем славном государстве все не может быть так просто...


По итогам года частный брокер вам дает годовой отчет и справку для налоговой , там все данные по сумме дохода и удержанных налогов будут указаны.

А вот как с банками я не знаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 39404142
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