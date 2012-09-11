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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:25
Re: Рынок ОВГЗ
Подскажите, процентные доходы, полученные по депозитам, могут быть доходом для фин.мониторинга?
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:08
направьте новичка
Тем, кто впервые заинтересовался гособлигациями, подскажите какие есть выгодные варианты входа?
Где открывать счет:
- инвестиционные компании (Универ, ICU, другие?)
- инвестиционные подразделения банков (OTP, Райффайзен, Укрсиб, Кредит Днепр, госбанки, еще?)
Пока тяжело понять стоимость входа:
- открытие счета
- ведение счета
- есть ли другие комиссии, с операции, с доходности?
Отличаются ли драматично разные компании своими комиссиями?
Про нижний порог входа вроде бы понятно, отличаются ли компании уровнем услуг? Наличием личного кабинета?
Возможно, выбрал не ту тему для новичка, направьте, пожалуйста
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:28
Это же операция "переказ" - это если вы перечисляете ЦП из одного банка в другой банк или другому хранителю.
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:13
Re: Рынок ОВГЗ
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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