RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:25

Re: Рынок ОВГЗ

Подскажите, процентные доходы, полученные по депозитам, могут быть доходом для фин.мониторинга?
Alexanderman
 
Повідомлень: 144
З нами з: 10.11.10
Подякував: 31 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:08

направьте новичка

Тем, кто впервые заинтересовался гособлигациями, подскажите какие есть выгодные варианты входа?
Где открывать счет:
- инвестиционные компании (Универ, ICU, другие?)
- инвестиционные подразделения банков (OTP, Райффайзен, Укрсиб, Кредит Днепр, госбанки, еще?)

Пока тяжело понять стоимость входа:
- открытие счета
- ведение счета
- есть ли другие комиссии, с операции, с доходности?

Отличаются ли драматично разные компании своими комиссиями?
Про нижний порог входа вроде бы понятно, отличаются ли компании уровнем услуг? Наличием личного кабинета?
Возможно, выбрал не ту тему для новичка, направьте, пожалуйста
royal
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.04.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:28

  J написав:
  zzzzzz написав:Chuprynka

Понятно, вообщем вы не разбираетсь в теме.

При покупке

2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00

При продаже

2.9. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП 250,00

При погашении
2.3. Зарахування/списання ЦП/прав на ЦП, виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень отриманих від Центрального депозитарію та/або Національного банку України 450,00

они еще при покупке и гашении берут
"переказ ЦП\прав на ЦП (блокування)" и "переказ ЦП\прав на ЦП(розблокування)"


Это же операция "переказ" - это если вы перечисляете ЦП из одного банка в другой банк или другому хранителю.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30872
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3041 раз.
Подякували: 5248 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:13

Re: Рынок ОВГЗ

  zzzzzz написав:Физики могут забить.

Ніззя...по ОВДП декларуються.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27597
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3466
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75
Как устроен фондовый рынок?
sansey » Суб 24 лис, 2012 19:14
1 2244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2012 12:22
double-u
Наш рынок снова хочет захватить Россея?! 1, 2, 3, 4
Anonymous » П'ят 17 сер, 2012 20:45
35 10993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2012 11:54
LegalEquation

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.