Тем, кто впервые заинтересовался гособлигациями, подскажите какие есть выгодные варианты входа? Где открывать счет: - инвестиционные компании (Универ, ICU, другие?) - инвестиционные подразделения банков (OTP, Райффайзен, Укрсиб, Кредит Днепр, госбанки, еще?)
Пока тяжело понять стоимость входа: - открытие счета - ведение счета - есть ли другие комиссии, с операции, с доходности?
Отличаются ли драматично разные компании своими комиссиями? Про нижний порог входа вроде бы понятно, отличаются ли компании уровнем услуг? Наличием личного кабинета? Возможно, выбрал не ту тему для новичка, направьте, пожалуйста
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royal написав:Тем, кто впервые заинтересовался гособлигациями, подскажите какие есть выгодные варианты входа? Где открывать счет: - инвестиционные компании (Универ, ICU, другие?) - инвестиционные подразделения банков (OTP, Райффайзен, Укрсиб, Кредит Днепр, госбанки, еще?)
Пока тяжело понять стоимость входа: - открытие счета - ведение счета - есть ли другие комиссии, с операции, с доходности?
Отличаются ли драматично разные компании своими комиссиями? Про нижний порог входа вроде бы понятно, отличаются ли компании уровнем услуг? Наличием личного кабинета? Возможно, выбрал не ту тему для новичка, направьте, пожалуйста