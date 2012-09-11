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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:39

  zzzzzz написав:
  J написав:они еще при покупке и гашении берут
"переказ ЦП\прав на ЦП (блокування)" и "переказ ЦП\прав на ЦП(розблокування)"


Это же операция "переказ" - это если вы перечисляете ЦП из одного банка в другой банк или другому хранителю.

у вас есть "смета" от хранителя Укргаза за тот месяц когда вы купили ЦБ ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:55

  royal написав:Тем, кто впервые заинтересовался гособлигациями, подскажите какие есть выгодные варианты входа?
Где открывать счет:
- инвестиционные компании (Универ, ICU, другие?)
- инвестиционные подразделения банков (OTP, Райффайзен, Укрсиб, Кредит Днепр, госбанки, еще?)

Пока тяжело понять стоимость входа:
- открытие счета
- ведение счета
- есть ли другие комиссии, с операции, с доходности?

Отличаются ли драматично разные компании своими комиссиями?
Про нижний порог входа вроде бы понятно, отличаются ли компании уровнем услуг? Наличием личного кабинета?
Возможно, выбрал не ту тему для новичка, направьте, пожалуйста


А ви вищевикладене читали, там є відповіді практично на всі ваші питання.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:56

  J написав:у вас есть "смета" от хранителя Укргаза за тот месяц когда вы купили ЦБ ?


Была, повыбрасывал. В ноябре у них были изменения в тариах, для упрощения операции по блокировке разблокировки они вписали в общие тарифы.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:05

  once_upon_a_time написав:Кстати, у кого есть опыт раскрытия доходов от ОВГЗ перед налоговой - подскажите, пожалуйста: как, когда и где указывать эти доходы?
А то я почитал сегодня налоговый кодекс, но их высокий штиль не осилил.

Брокер выступает в роли налогового агента, так я грешным делом подумал, что и отчетность от меня никакая не требуется. Но что-то мне подсказывает, что в нашем славном государстве все не может быть так просто...


Вот такие довидки выдают все брокеры, и частные и банки,это единая утвержденная форма ДФС

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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:38

zzzzzz
В эту справку не попадают суммы выплаченных процентов по ОВГЗ. А с них банк/брокер взимает 1,5% военного сбора и информирует налоговую о начисленных процентах по ценным бумагам.
Так что, на мой взгляд, нужно в декларации строка 10.9 "інші доходи, у тому числі:" указывать сумму полученных процентов по ОВГЗ и удержанный военный сбор.
DjVim
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:20

  DjVim написав:zzzzzz
В эту справку не попадают суммы выплаченных процентов по ОВГЗ. А с них банк/брокер взимает 1,5% военного сбора и информирует налоговую о начисленных процентах по ценным бумагам.
Так что, на мой взгляд, нужно в декларации строка 10.9 "інші доходи, у тому числі:" указывать сумму полученных процентов по ОВГЗ и удержанный военный сбор.


Выплаченные %% попадают в инвестиционной прибуток
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:32

zzzzzz
Если %% это инвестиционная прибыль то как ты будишь их отображать в Додатке Ф1 к декларации?
Я думаю ты ошибаешься.
DjVim
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:48

  DjVim написав:zzzzzz
Если %% это инвестиционная прибыль то как ты будишь их отображать в Додатке Ф1 к декларации?
Я думаю ты ошибаешься.


Да, я ошибся, смотрел в налоговом кодексе определение - инвестиционная прибыль.

А как было с дивидендами по акциям ?
Где отображался доход полученный в виде двидендов ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:56

  zzzzzz написав:
  DjVim написав:zzzzzz
Если %% это инвестиционная прибыль то как ты будишь их отображать в Додатке Ф1 к декларации?
Я думаю ты ошибаешься.


Да, я ошибся, смотрел в налоговом кодексе определение - инвестиционная прибыль.

А как было с дивидендами по акциям ?
Где отображался доход полученный в виде двидендов ?


В бланке декларации последних годов дивиденды включаются в пункт 10.9.
Если были продажи ОВГЗ, выкуп ОВГЗ, продажа ЦБ, выкуп ЦБ, декларацию обязаны подавать все физики.
Статус ЧП не имеет никакого значения. Как ЧП подается другая декларация и в ней отражается все что касается ЧП.
В бланке налоговой про выплаченные доходы и удержанные налоги, видно какие доходы идут как физик а какие как ЧП(сейчас можно заказать в личном кабинете, без похода в налоговую).

Доходы по депозитам много физиков в масштабах страны декларировали ?

Доходы по депозитам могут и должны декларировать только чиновники.
Я несколько раз(в разные годы) подавая декларацию физика, пытался включить проценты по депозитам в общий доход. В налоговой отказывались брать такую декларацию.
Подаю декларацию около пятнадцати лет и если бы разрешали включать проценты по депозитам, вопрос финмониторинга был бы не актуален. :mrgreen:
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:23

  Andi_30 написав:,
Я несколько раз(в разные годы) подавая декларацию физика, пытался включить проценты по депозитам в общий доход. В налоговой отказывались брать такую декларацию.
,

а если сдать декларацию через интернет ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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