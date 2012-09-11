Додано: Чет 07 лют, 2019 21:56

zzzzzz написав: DjVim написав: zzzzzz

Если %% это инвестиционная прибыль то как ты будишь их отображать в Додатке Ф1 к декларации?

Я думаю ты ошибаешься. Если %% это инвестиционная прибыль то как ты будишь их отображать в Додатке Ф1 к декларации?Я думаю ты ошибаешься.



Да, я ошибся, смотрел в налоговом кодексе определение - инвестиционная прибыль.



А как было с дивидендами по акциям ?

Где отображался доход полученный в виде двидендов ? Да, я ошибся, смотрел в налоговом кодексе определение - инвестиционная прибыль.А как было с дивидендами по акциям ?Где отображался доход полученный в виде двидендов ?

В бланке декларации последних годов дивиденды включаются в пункт 10.9.Если были продажи ОВГЗ, выкуп ОВГЗ, продажа ЦБ, выкуп ЦБ, декларацию обязаны подавать все физики.Статус ЧП не имеет никакого значения. Как ЧП подается другая декларация и в ней отражается все что касается ЧП.В бланке налоговой про выплаченные доходы и удержанные налоги, видно какие доходы идут как физик а какие как ЧП(сейчас можно заказать в личном кабинете, без похода в налоговую).Доходы по депозитам много физиков в масштабах страны декларировали ?Доходы по депозитам могут и должны декларировать только чиновники.Я несколько раз(в разные годы) подавая декларацию физика, пытался включить проценты по депозитам в общий доход. В налоговой отказывались брать такую декларацию.Подаю декларацию около пятнадцати лет и если бы разрешали включать проценты по депозитам, вопрос финмониторинга был бы не актуален.