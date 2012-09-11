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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:05

  DjVim написав:zzzzzz
В эту справку не попадают суммы выплаченных процентов по ОВГЗ. А с них банк/брокер взимает 1,5% военного сбора и информирует налоговую о начисленных процентах по ценным бумагам.
Так что, на мой взгляд, нужно в декларации строка 10.9 "інші доходи, у тому числі:" указывать сумму полученных процентов по ОВГЗ и удержанный военный сбор.


Военный сбор налоговыми агентами не персонифицируется, подается в отчетности общей суммой
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:06

  zzzzzz написав:
  DjVim написав:zzzzzz
В эту справку не попадают суммы выплаченных процентов по ОВГЗ. А с них банк/брокер взимает 1,5% военного сбора и информирует налоговую о начисленных процентах по ценным бумагам.
Так что, на мой взгляд, нужно в декларации строка 10.9 "інші доходи, у тому числі:" указывать сумму полученных процентов по ОВГЗ и удержанный военный сбор.


Выплаченные %% попадают в инвестиционной прибуток


Это разные категории
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:07

Andi_30

Для мониторинга можно в банке заказать справку о выплаченных процентах
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:09

  Scholar написав:Andi_30

Для мониторинга можно в банке заказать справку о выплаченных процентах

за сколько лет?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:56

  J написав:
  Scholar написав:Andi_30

Для мониторинга можно в банке заказать справку о выплаченных процентах

за сколько лет?


Банки на справки старше трех лет смотрят очень косо.
Имейте ввиду что банки могут по 100-200 грн содрать за такие справки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:02

  J написав:
  Scholar написав:Andi_30

Для мониторинга можно в банке заказать справку о выплаченных процентах

за сколько лет?


Формально ограничений нет, на месте нужно уточнять
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:06

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Мне в некоторых банках прямым текстом говорили за 3 года.

Надо узнать а можно ли получить такую справку в банках-банкротах, все таки половина банков упала.
Живите своим умом!
zzzzzz
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