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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:05
DjVim написав:zzzzzz
В эту справку не попадают суммы выплаченных процентов по ОВГЗ. А с них банк/брокер взимает 1,5% военного сбора и информирует налоговую о начисленных процентах по ценным бумагам.
Так что, на мой взгляд, нужно в декларации строка 10.9 "інші доходи, у тому числі:" указывать сумму полученных процентов по ОВГЗ и удержанный военный сбор.
Военный сбор налоговыми агентами не персонифицируется, подается в отчетности общей суммой
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:06
zzzzzz написав: DjVim написав:zzzzzz
В эту справку не попадают суммы выплаченных процентов по ОВГЗ. А с них банк/брокер взимает 1,5% военного сбора и информирует налоговую о начисленных процентах по ценным бумагам.
Так что, на мой взгляд, нужно в декларации строка 10.9 "інші доходи, у тому числі:" указывать сумму полученных процентов по ОВГЗ и удержанный военный сбор.
Выплаченные %% попадают в инвестиционной прибуток
Это разные категории
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:07
Andi_30
Для мониторинга можно в банке заказать справку о выплаченных процентах
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:09
Scholar написав:Andi_30
Для мониторинга можно в банке заказать справку о выплаченных процентах
за сколько лет?
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J
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:56
J написав: Scholar написав:Andi_30
Для мониторинга можно в банке заказать справку о выплаченных процентах
за сколько лет?
Банки на справки старше трех лет смотрят очень косо.
Имейте ввиду что банки могут по 100-200 грн содрать за такие справки.
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zzzzzz
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:02
J написав: Scholar написав:Andi_30
Для мониторинга можно в банке заказать справку о выплаченных процентах
за сколько лет?
Формально ограничений нет, на месте нужно уточнять
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:06
Scholar
Мне в некоторых банках прямым текстом говорили за 3 года.
Надо узнать а можно ли получить такую справку в банках-банкротах, все таки половина банков упала.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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