Можно, я в Дельте брал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:44
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:48
Re: Рынок ОВГЗ
Можно покупать напрямую валютные овгз без конвертации.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:49
Настала черга ICU
Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:50
це питання чи ствердження?
якщо друге - опишіть свій досвід будьте ласкаві!
ви можете стати першим, кому це вдалось!
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:51
Справку по %% у брокера не брал.
В общей справке от брокера об инвестиционной прибыли нет %% по ОВГЗ.
В выписке из налоговой за прошедший год указаны %% по ОВГЗ полученные от брокера. Сумма без вычетов воен.сбор.
Т.е. налоговая видит что тебе капнул доход = купон по ОВГЗ * кол-во шт. Это и есть те %% которые надо указать в столбце 3 ряда 10.9.
В столбце 5 ряда 10.9 указываем 1,5% от полученного дохода (купон * шт).
А по факту тебе на счет капает меньшая сумма (купон*шт - 1,5% в.сб - %ком.брокера).
Возможно банки также как и по депозитам в налоговую отсылают информацию скопом, без привязки к клиенту. Но я бы все равно указал %% в декларации.
Я обычно через 50 дней после окончания года, делаю через Электронный кабинет плательщика, запрос справки о полученных доходах за прошедший год. На основание той информации которую налоговая уже и так знает формирую декларацию. Декларацию кстати тоже подавал в электрофоном виде. Но там есть нюансы. В этом году повезу в бумажном виде.
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