Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:51

zzzzzz написав: DjVim

Вы точную сумму %% по ОВГЗ сами расчитывали или брали справку какую-то у брокера ?

Сумму указывали уже после вычета ВС ? Вы точную сумму %% по ОВГЗ сами расчитывали или брали справку какую-то у брокера ?Сумму указывали уже после вычета ВС ?

Справку по %% у брокера не брал.В общей справке от брокера об инвестиционной прибыли нет %% по ОВГЗ.В выписке из налоговой за прошедший год указаны %% по ОВГЗ полученные от брокера. Сумма без вычетов воен.сбор.Т.е. налоговая видит что тебе капнул доход = купон по ОВГЗ * кол-во шт. Это и есть те %% которые надо указать в столбце 3 ряда 10.9.В столбце 5 ряда 10.9 указываем 1,5% от полученного дохода (купон * шт).А по факту тебе на счет капает меньшая сумма (купон*шт - 1,5% в.сб - %ком.брокера).Возможно банки также как и по депозитам в налоговую отсылают информацию скопом, без привязки к клиенту. Но я бы все равно указал %% в декларации.Я обычно через 50 дней после окончания года, делаю через Электронный кабинет плательщика, запрос справки о полученных доходах за прошедший год. На основание той информации которую налоговая уже и так знает формирую декларацию. Декларацию кстати тоже подавал в электрофоном виде. Но там есть нюансы. В этом году повезу в бумажном виде.