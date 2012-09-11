Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:27

На минфине читал интересную статейку про ОВГЗ. С какими то расчетами, ноя так толком нихрена не понял. Там один товарищ написал про 2 банка расклад:"Приват БанкОткрытие счёта в ЦБ = 500грнЗачисление средств на счёт в ЦБ = 500грнУчёт ОВГЗ на счёте в ЦБ(хранение и ведение счета) = 600грн/месяцУслуги брокера = 0.2% от номинальной суммы ЦБ(0.2% от той суммы на которую вы приобретаете ОВГЗ)Любое движение по счету(например получение купона и т.п) = 500грнСписание средств со счёта в ЦБ = 500грнОбналичивание средств после погашения ОВГЗ = 1%, т.е 1% от суммы на которую вы приобрели ОВГЗПлюс 1.5% военный сбор от доходаАлбфа БанкОткрытие счёта в ЦБ = 500грнЗачисление средств на счёт в ЦБ = 200грнУчёт ОВГЗ на счёте в ЦБ(хранение и ведение счета) = 1000грн/месяцУслуги брокера = 0.025% от номинальной суммы ЦБ, но не менее 2000грн (0.025% от той суммы на которую вы приобретаете ОВГЗ)Любое движение по счету(например получение купона и т.п) = 200грнСписание средств со счёта в ЦБ = 200грнОбналичивание средств после погашения ОВГЗ = жду ответа из банкаПлюс 1.5% военный сбор от доходаИтог:Вобщем посчитал что относительно депозитов действительно соваться в ОВГЗ менее 40К $ или менее 1 ляма гривен смысла нет, тем более что ставки по депо хоть и черепашими шагами но растут! Всё-таки не зря банки предлагают работать с ОВГЗ от этой суммы.Приват проверял происхождение средств около месяца, то то им подавай то это — откровенно говоря головняк!С Альфой только начал, посмотрим, обещают недел"Меня улыбнул тариф Альфы на хранение ОВГЗ 1000 грн/мес!!!Ну как бы это для очень крупных сумм...А есть что нибудь подоступнее, так сказать для простого люда, тысяч на 100 грн?Или ОВГЗ это эксклюзив не для плебеев