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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:44

  zzzzzz написав:Scholar
Мне в некоторых банках прямым текстом говорили за 3 года.

Надо узнать а можно ли получить такую справку в банках-банкротах, все таки половина банков упала.


Можно, я в Дельте брал
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:48

Re: Рынок ОВГЗ

Можно покупать напрямую валютные овгз без конвертации.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:49

Настала черга ICU :)

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... ontarievoi
#StockWorld
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:50

  Яша написав:Можно покупать напрямую валютные овгз без конвертации.


це питання чи ствердження?
якщо друге - опишіть свій досвід будьте ласкаві!
ви можете стати першим, кому це вдалось!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:51

  zzzzzz написав:DjVim
Вы точную сумму %% по ОВГЗ сами расчитывали или брали справку какую-то у брокера ?
Сумму указывали уже после вычета ВС ?


Справку по %% у брокера не брал.
В общей справке от брокера об инвестиционной прибыли нет %% по ОВГЗ.
В выписке из налоговой за прошедший год указаны %% по ОВГЗ полученные от брокера. Сумма без вычетов воен.сбор.
Т.е. налоговая видит что тебе капнул доход = купон по ОВГЗ * кол-во шт. Это и есть те %% которые надо указать в столбце 3 ряда 10.9.
В столбце 5 ряда 10.9 указываем 1,5% от полученного дохода (купон * шт).
А по факту тебе на счет капает меньшая сумма (купон*шт - 1,5% в.сб - %ком.брокера).
Возможно банки также как и по депозитам в налоговую отсылают информацию скопом, без привязки к клиенту. Но я бы все равно указал %% в декларации.

Я обычно через 50 дней после окончания года, делаю через Электронный кабинет плательщика, запрос справки о полученных доходах за прошедший год. На основание той информации которую налоговая уже и так знает формирую декларацию. Декларацию кстати тоже подавал в электрофоном виде. Но там есть нюансы. В этом году повезу в бумажном виде.
DjVim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:27

На минфине читал интересную статейку про ОВГЗ. С какими то расчетами, ноя так толком нихрена не понял. Там один товарищ написал про 2 банка расклад:
"Приват Банк
Открытие счёта в ЦБ = 500грн
Зачисление средств на счёт в ЦБ = 500грн
Учёт ОВГЗ на счёте в ЦБ(хранение и ведение счета) = 600грн/месяц
Услуги брокера = 0.2% от номинальной суммы ЦБ(0.2% от той суммы на которую вы приобретаете ОВГЗ)
Любое движение по счету(например получение купона и т.п) = 500грн
Списание средств со счёта в ЦБ = 500грн
Обналичивание средств после погашения ОВГЗ = 1%, т.е 1% от суммы на которую вы приобрели ОВГЗ
Плюс 1.5% военный сбор от дохода

Албфа Банк
Открытие счёта в ЦБ = 500грн
Зачисление средств на счёт в ЦБ = 200грн
Учёт ОВГЗ на счёте в ЦБ(хранение и ведение счета) = 1000грн/месяц
Услуги брокера = 0.025% от номинальной суммы ЦБ, но не менее 2000грн (0.025% от той суммы на которую вы приобретаете ОВГЗ)
Любое движение по счету(например получение купона и т.п) = 200грн
Списание средств со счёта в ЦБ = 200грн
Обналичивание средств после погашения ОВГЗ = жду ответа из банка
Плюс 1.5% военный сбор от дохода

Итог:
Вобщем посчитал что относительно депозитов действительно соваться в ОВГЗ менее 40К $ или менее 1 ляма гривен смысла нет, тем более что ставки по депо хоть и черепашими шагами но растут! Всё-таки не зря банки предлагают работать с ОВГЗ от этой суммы.
Приват проверял происхождение средств около месяца, то то им подавай то это — откровенно говоря головняк!
С Альфой только начал, посмотрим, обещают недел"

Меня улыбнул тариф Альфы на хранение ОВГЗ 1000 грн/мес!!!
Ну как бы это для очень крупных сумм...
А есть что нибудь подоступнее, так сказать для простого люда, тысяч на 100 грн?
Или ОВГЗ это эксклюзив не для плебеев :D
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:59

  Chuprynka написав:
  zzzzzz написав:
  Chuprynka написав:Відкриття в Укргазбанку 500 грн
Зарахування / списання 450 грн


Зображення


З мене взяли 500 грн, можу сфоткати квитанцію :shock:

500 грн. тому що "з підготовкою документів" - подвійний тариф
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:07

  Chuprynka написав:
  zzzzzz написав:Chuprynka

Может вам впарили мультивалютный счет ?


Так

Відкриття рахунків не тарифікується у депозитарній установі.
Депозитарній установі необхідно подати відомості про поточний рахунок.
Рахунок відкривається у банку (як банківська операція).
В Укргазбанку пакет "Приват":
На одну валюту 100 грн., Мульти- 150 грн.
Якщо є депозити, то під них відкриті пакет "Економ" (безоплатно). Вони теж підійдуть. Щоб переконатися дивіться тарифи цих пакетів для операцій з ОВДП
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