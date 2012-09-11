Можно, я в Дельте брал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:44
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:48
Re: Рынок ОВГЗ
Можно покупать напрямую валютные овгз без конвертации.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:49
Настала черга ICU
Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков.
Подробней:
#StockWorld
+50грн !
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:50
це питання чи ствердження?
якщо друге - опишіть свій досвід будьте ласкаві!
ви можете стати першим, кому це вдалось!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:51
Справку по %% у брокера не брал.
В общей справке от брокера об инвестиционной прибыли нет %% по ОВГЗ.
В выписке из налоговой за прошедший год указаны %% по ОВГЗ полученные от брокера. Сумма без вычетов воен.сбор.
Т.е. налоговая видит что тебе капнул доход = купон по ОВГЗ * кол-во шт. Это и есть те %% которые надо указать в столбце 3 ряда 10.9.
В столбце 5 ряда 10.9 указываем 1,5% от полученного дохода (купон * шт).
А по факту тебе на счет капает меньшая сумма (купон*шт - 1,5% в.сб - %ком.брокера).
Возможно банки также как и по депозитам в налоговую отсылают информацию скопом, без привязки к клиенту. Но я бы все равно указал %% в декларации.
Я обычно через 50 дней после окончания года, делаю через Электронный кабинет плательщика, запрос справки о полученных доходах за прошедший год. На основание той информации которую налоговая уже и так знает формирую декларацию. Декларацию кстати тоже подавал в электрофоном виде. Но там есть нюансы. В этом году повезу в бумажном виде.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:27
На минфине читал интересную статейку про ОВГЗ. С какими то расчетами, ноя так толком нихрена не понял. Там один товарищ написал про 2 банка расклад:
"Приват Банк
Открытие счёта в ЦБ = 500грн
Зачисление средств на счёт в ЦБ = 500грн
Учёт ОВГЗ на счёте в ЦБ(хранение и ведение счета) = 600грн/месяц
Услуги брокера = 0.2% от номинальной суммы ЦБ(0.2% от той суммы на которую вы приобретаете ОВГЗ)
Любое движение по счету(например получение купона и т.п) = 500грн
Списание средств со счёта в ЦБ = 500грн
Обналичивание средств после погашения ОВГЗ = 1%, т.е 1% от суммы на которую вы приобрели ОВГЗ
Плюс 1.5% военный сбор от дохода
Албфа Банк
Открытие счёта в ЦБ = 500грн
Зачисление средств на счёт в ЦБ = 200грн
Учёт ОВГЗ на счёте в ЦБ(хранение и ведение счета) = 1000грн/месяц
Услуги брокера = 0.025% от номинальной суммы ЦБ, но не менее 2000грн (0.025% от той суммы на которую вы приобретаете ОВГЗ)
Любое движение по счету(например получение купона и т.п) = 200грн
Списание средств со счёта в ЦБ = 200грн
Обналичивание средств после погашения ОВГЗ = жду ответа из банка
Плюс 1.5% военный сбор от дохода
Итог:
Вобщем посчитал что относительно депозитов действительно соваться в ОВГЗ менее 40К $ или менее 1 ляма гривен смысла нет, тем более что ставки по депо хоть и черепашими шагами но растут! Всё-таки не зря банки предлагают работать с ОВГЗ от этой суммы.
Приват проверял происхождение средств около месяца, то то им подавай то это — откровенно говоря головняк!
С Альфой только начал, посмотрим, обещают недел"
Меня улыбнул тариф Альфы на хранение ОВГЗ 1000 грн/мес!!!
Ну как бы это для очень крупных сумм...
А есть что нибудь подоступнее, так сказать для простого люда, тысяч на 100 грн?
Или ОВГЗ это эксклюзив не для плебеев
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:59
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:07
Відкриття рахунків не тарифікується у депозитарній установі.
Депозитарній установі необхідно подати відомості про поточний рахунок.
Рахунок відкривається у банку (як банківська операція).
В Укргазбанку пакет "Приват":
На одну валюту 100 грн., Мульти- 150 грн.
Якщо є депозити, то під них відкриті пакет "Економ" (безоплатно). Вони теж підійдуть. Щоб переконатися дивіться тарифи цих пакетів для операцій з ОВДП
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