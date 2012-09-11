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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:57

greenozon комиссия 0.15% от суммы. Прямая покупка у минфина через Укргазбанк. Заморочек немног больше, но без конвертации.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:30

  Яша написав:greenozon комиссия 0.15% от суммы. Прямая покупка у минфина через Укргазбанк. Заморочек немног больше, но без конвертации.

а в чем заморочки?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:32

  Яша написав:greenozon комиссия 0.15% от суммы. Прямая покупка у минфина через Укргазбанк. Заморочек немног больше, но без конвертации.


Комісія загальна 0,15% від суми?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:36

Jнужен индивидуальный счет в расчетном центре.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:37

  Chuprynka написав:
  Яша написав:greenozon комиссия 0.15% от суммы. Прямая покупка у минфина через Укргазбанк. Заморочек немног больше, но без конвертации.


Комісія загальна 0,15% від суми?
да.не менее500грн
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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:23

  DjVim написав:
  zzzzzz написав:DjVim
Вы точную сумму %% по ОВГЗ сами расчитывали или брали справку какую-то у брокера ?
Сумму указывали уже после вычета ВС ?


Справку по %% у брокера не брал.
В общей справке от брокера об инвестиционной прибыли нет %% по ОВГЗ.
В выписке из налоговой за прошедший год указаны %% по ОВГЗ полученные от брокера. Сумма без вычетов воен.сбор.
Т.е. налоговая видит что тебе капнул доход = купон по ОВГЗ * кол-во шт. Это и есть те %% которые надо указать в столбце 3 ряда 10.9.
В столбце 5 ряда 10.9 указываем 1,5% от полученного дохода (купон * шт).
А по факту тебе на счет капает меньшая сумма (купон*шт - 1,5% в.сб - %ком.брокера).
Возможно банки также как и по депозитам в налоговую отсылают информацию скопом, без привязки к клиенту. Но я бы все равно указал %% в декларации.

Я обычно через 50 дней после окончания года, делаю через Электронный кабинет плательщика, запрос справки о полученных доходах за прошедший год. На основание той информации которую налоговая уже и так знает формирую декларацию. Декларацию кстати тоже подавал в электрофоном виде. Но там есть нюансы. В этом году повезу в бумажном виде.


Интересно, каким образом ГФС может видеть % по ОВГЗ, если они не включаются в состав доходов п. 165.1.2 ПКУ
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