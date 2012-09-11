zzzzzz написав:DjVim Вы точную сумму %% по ОВГЗ сами расчитывали или брали справку какую-то у брокера ? Сумму указывали уже после вычета ВС ?
Справку по %% у брокера не брал. В общей справке от брокера об инвестиционной прибыли нет %% по ОВГЗ. В выписке из налоговой за прошедший год указаны %% по ОВГЗ полученные от брокера. Сумма без вычетов воен.сбор. Т.е. налоговая видит что тебе капнул доход = купон по ОВГЗ * кол-во шт. Это и есть те %% которые надо указать в столбце 3 ряда 10.9. В столбце 5 ряда 10.9 указываем 1,5% от полученного дохода (купон * шт). А по факту тебе на счет капает меньшая сумма (купон*шт - 1,5% в.сб - %ком.брокера). Возможно банки также как и по депозитам в налоговую отсылают информацию скопом, без привязки к клиенту. Но я бы все равно указал %% в декларации.
Я обычно через 50 дней после окончания года, делаю через Электронный кабинет плательщика, запрос справки о полученных доходах за прошедший год. На основание той информации которую налоговая уже и так знает формирую декларацию. Декларацию кстати тоже подавал в электрофоном виде. Но там есть нюансы. В этом году повезу в бумажном виде.
Интересно, каким образом ГФС может видеть % по ОВГЗ, если они не включаются в состав доходов п. 165.1.2 ПКУ