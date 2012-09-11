ну дик за Універ теж нелєсно відзиваються
>Кто то еще всерьез воспринимает Козака? Известного легализатора доходов и обнальщика
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:46
Re: Рынок ОВГЗ
ну дик за Універ теж нелєсно відзиваються
>Кто то еще всерьез воспринимает Козака? Известного легализатора доходов и обнальщика
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|