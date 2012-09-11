ну дик за Універ теж нелєсно відзиваються
>Кто то еще всерьез воспринимает Козака? Известного легализатора доходов и обнальщика
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:46
Re: Рынок ОВГЗ
ну дик за Універ теж нелєсно відзиваються
>Кто то еще всерьез воспринимает Козака? Известного легализатора доходов и обнальщика
+50грн !
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Додано: Суб 09 лют, 2019 10:06
greenozon
Ну хоть вы не тащите сюда всякую муть с других форумов.
ИКУшники заказали уголовное дело против своего конкурента,но облажались.
Они бы еще дело против Драгонов замутили,но там Фиала ,довольно известная личность, по-этому его трогать побоялись.
Теперь ответка ИКУ прилетела от НАБУ.
Живите своим умом!
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:15
zzzzzz
Интересно все развивается в Украине.
08.02 только решил было купить часть ОВГЗ в ICU в т.ч., так теперь дело в НАБУ.
Наверное, зайду немного в Универ для проверки сервиса и дополнюсь у Фридом Финанс на длинные ОВГЗ.
Есть отзывы о Драконах?
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