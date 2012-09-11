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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:46

Re: Рынок ОВГЗ

  zzzzzz написав:Как приятно когда сбываются ожидания, вот по-этому я никому и не советовал лезть в ИКУ


ну дик за Універ теж нелєсно відзиваються


>Кто то еще всерьез воспринимает Козака? Известного легализатора доходов и обнальщика
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:06

greenozon
Ну хоть вы не тащите сюда всякую муть с других форумов.
ИКУшники заказали уголовное дело против своего конкурента,но облажались.
Они бы еще дело против Драгонов замутили,но там Фиала ,довольно известная личность, по-этому его трогать побоялись.

Теперь ответка ИКУ прилетела от НАБУ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:15

zzzzzz
Интересно все развивается в Украине.
08.02 только решил было купить часть ОВГЗ в ICU в т.ч., так теперь дело в НАБУ.
Наверное, зайду немного в Универ для проверки сервиса и дополнюсь у Фридом Финанс на длинные ОВГЗ.

Есть отзывы о Драконах?
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:10

Re: Рынок ОВГЗ

  Artem1 написав:Меня улыбнул тариф Альфы на хранение ОВГЗ 1000 грн/мес!!!
Ну как бы это для очень крупных сумм...
А есть что нибудь подоступнее, так сказать для простого люда, тысяч на 100 грн?
Или ОВГЗ это эксклюзив не для плебеев


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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:48

С Ощадом кто-нибудь работал по ОВГЗ, что там с тарифами? Сейчас решаю, через кого покупать - Ощад или Укргаз - что посоветуете, коллеги?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:46

asti

zzzzzz вроді через Укргаз працює
по ощаді - тут нема таких (вроді)
по ощаді все туго (треба знайти правильне відділеня, правльну людину і там від 1М)
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