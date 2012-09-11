ну дик за Універ теж нелєсно відзиваються
>Кто то еще всерьез воспринимает Козака? Известного легализатора доходов и обнальщика
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:46
Re: Рынок ОВГЗ
ну дик за Універ теж нелєсно відзиваються
>Кто то еще всерьез воспринимает Козака? Известного легализатора доходов и обнальщика
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:06
greenozon
Ну хоть вы не тащите сюда всякую муть с других форумов.
ИКУшники заказали уголовное дело против своего конкурента,но облажались.
Они бы еще дело против Драгонов замутили,но там Фиала ,довольно известная личность, по-этому его трогать побоялись.
Теперь ответка ИКУ прилетела от НАБУ.
Живите своим умом!
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:15
zzzzzz
Интересно все развивается в Украине.
08.02 только решил было купить часть ОВГЗ в ICU в т.ч., так теперь дело в НАБУ.
Наверное, зайду немного в Универ для проверки сервиса и дополнюсь у Фридом Финанс на длинные ОВГЗ.
Есть отзывы о Драконах?
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:10
Re: Рынок ОВГЗ
RWS банк - 5000 грн в місяць комісс
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:48
С Ощадом кто-нибудь работал по ОВГЗ, что там с тарифами? Сейчас решаю, через кого покупать - Ощад или Укргаз - что посоветуете, коллеги?
Додано: Суб 09 лют, 2019 13:46
asti
zzzzzz вроді через Укргаз працює
по ощаді - тут нема таких (вроді)
по ощаді все туго (треба знайти правильне відділеня, правльну людину і там від 1М)
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:19
Похоже брокер информирует ГФС.
Из справки ГФС "Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків...":
Джерело отриманого доходу: назва брокера;
Сума виплаченого доходу: %% (купон*шт) по ОВДП;
Код та назва ознаки доходу: 129 - доходи від цінних паперів.
По всем четырем кварталам указаны полученные мною %% от ОВГЗ за год.
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:21
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:07
Премьер-банкинг Ощада попробуйте попинать, должны быть в теме
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:54
Ребят, так как ситуация с покупкой ОВГЗ за валюту?
Реально уже можно купить валютные ОВГЗ сразу за доллар?
Вот наличный бакс есть_ без конверта купить usd ОВГЗ можно?
Или это пиар банков?
В Расчетном центре тарифы приличные. Плюс сбор банка как брокера.
Смысл есть на сумме до 100_150к?
Вопрос к бывалым))
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