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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:00
DjVim написав: Scholar написав:
Интересно, каким образом ГФС может видеть % по ОВГЗ, если они не включаются в состав доходов п. 165.1.2 ПКУ
Похоже брокер информирует ГФС.
Из справки ГФС "Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків...":
Джерело отриманого доходу: назва брокера;
Сума виплаченого доходу: %% (купон*шт) по ОВДП;
Код та назва ознаки доходу: 129 - доходи від цінних паперів.
По всем четырем кварталам указаны полученные мною %% от ОВГЗ за год.
Я так понял это уже данные по вам которые вы пооучили в своем электронном кабинете ?
Вы физик,фоп ?
Данные по депозитам есть ?
Живите своим умом!
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:01
asti написав: greenozon написав:asti
zzzzzz вроді через Укргаз працює
по ощаді - тут нема таких (вроді)
по ощаді все туго (треба знайти правильне відділеня, правльну людину і там від 1М)
Спасибо. Знаю, что Ощад туговатый банк, но у меня там деньги...
Звоните в депозитарий ощада.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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