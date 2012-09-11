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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:00

  DjVim написав:
  Scholar написав:Интересно, каким образом ГФС может видеть % по ОВГЗ, если они не включаются в состав доходов п. 165.1.2 ПКУ


Похоже брокер информирует ГФС.
Из справки ГФС "Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків...":
Джерело отриманого доходу: назва брокера;
Сума виплаченого доходу: %% (купон*шт) по ОВДП;
Код та назва ознаки доходу: 129 - доходи від цінних паперів.

По всем четырем кварталам указаны полученные мною %% от ОВГЗ за год.



Я так понял это уже данные по вам которые вы пооучили в своем электронном кабинете ?
Вы физик,фоп ?
Данные по депозитам есть ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:01

  asti написав:
  greenozon написав:asti

zzzzzz вроді через Укргаз працює
по ощаді - тут нема таких (вроді)
по ощаді все туго (треба знайти правильне відділеня, правльну людину і там від 1М)
Спасибо. Знаю, что Ощад туговатый банк, но у меня там деньги...


Звоните в депозитарий ощада.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 30960
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3052 раз.
Подякували: 5264 раз.
 
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13
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  #<1 ... 46474849
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