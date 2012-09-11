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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:56

Гурман
В Укргазе так-же, специально для этого можно использовать депозит "недельный"

П.С. Так почти во многих банках.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:04

zzzzzz У меня с пивденным уже полная любовь и взаимопонимание , доки от депо им катят , будут через них входить , но после выборов конечно.
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:06

Гурман
Кстати, выход через короткое депо с текущего счета это очень старая практика.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 00:00

  zzzzzz написав:Гурман
В Укргазе так-же, специально для этого можно использовать депозит "недельный"

П.С. Так почти во многих банках.


Только не везде недельные есть. В Ощаде например
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 00:00

  Гурман написав:zzzzzz У меня с пивденным уже полная любовь и взаимопонимание , доки от депо им катят , будут через них входить , но после выборов конечно.


После выборов могут быть другие ставки
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