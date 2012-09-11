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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 лют, 2019 19:56
Гурман
В Укргазе так-же, специально для этого можно использовать депозит "недельный"
П.С. Так почти во многих банках.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:04
zzzzzz У меня с пивденным уже полная любовь и взаимопонимание , доки от депо им катят , будут через них входить , но после выборов конечно.
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Гурман
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:06
Гурман
Кстати, выход через короткое депо с текущего счета это очень старая практика.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 14 лют, 2019 00:00
zzzzzz написав:Гурман
В Укргазе так-же, специально для этого можно использовать депозит "недельный"
П.С. Так почти во многих банках.
Только не везде недельные есть. В Ощаде например
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Додано: Чет 14 лют, 2019 00:00
Гурман написав:zzzzzz
У меня с пивденным уже полная любовь и взаимопонимание , доки от депо им катят , будут через них входить , но после выборов конечно.
После выборов могут быть другие ставки
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