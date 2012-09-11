Alex2006 написав:

Та нет никакой пирамиды, кого вы слушаете. Это обычный рыночный инструмент. В кризисное время ставки были и по-выше, и что? При восстановлении экономики это прекратиться, а заработок сейчас все равно оседает в основном у приближенных к власти, то же самое что и обычный распил казны, просто схема другая. Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного