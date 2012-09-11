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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 лют, 2019 19:56
Гурман
В Укргазе так-же, специально для этого можно использовать депозит "недельный"
П.С. Так почти во многих банках.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:04
zzzzzz У меня с пивденным уже полная любовь и взаимопонимание , доки от депо им катят , будут через них входить , но после выборов конечно.
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Гурман
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:06
Гурман
Кстати, выход через короткое депо с текущего счета это очень старая практика.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 14 лют, 2019 00:00
zzzzzz написав:Гурман
В Укргазе так-же, специально для этого можно использовать депозит "недельный"
П.С. Так почти во многих банках.
Только не везде недельные есть. В Ощаде например
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Scholar
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Додано: Чет 14 лют, 2019 00:00
Гурман написав:zzzzzz
У меня с пивденным уже полная любовь и взаимопонимание , доки от депо им катят , будут через них входить , но после выборов конечно.
После выборов могут быть другие ставки
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:45
Scholar Посоветуйте, пожалуйста, заканчивается депозит в Ощаде 40туе, хочу зайти в ОВГЗ, где выгоднее, остаться в Ощаде или перейти в Пивденный?
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2805
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:45
2805 написав:Scholar
Посоветуйте, пожалуйста, заканчивается депозит в Ощаде 40туе, хочу зайти в ОВГЗ, где выгоднее, остаться в Ощаде или перейти в Пивденный?
Недавно интересовался в Ощаде по поводу покупки ОВГЗ. Сказали что они еще не определились с тарифами. Обещали ориентировочно к середине-концу марта раздуплиться...
Нужно понимать на какой срок хотите входить в ОВГЗ. Если на короткий, то может и не стоит связываться с валютными ОВГЗ. Там надо просчитывать все издержки, они явно выше чем по гривневым ОВГЗ. Может лучше депозит в Укргазбанке. Я пока оставил в Ощаде...
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DjVim
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:56
DjVim написав:
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Нужно понимать на какой срок хотите входить в ОВГЗ. Если на короткий, то может и не стоит связываться с валютными ОВГЗ. Там надо просчитывать все издержки, они явно выше чем по гривневым ОВГЗ. Может лучше депозит в Укргазбанке. Я пока оставил в Ощаде...
Искатель написав: Alex2006 написав:
Та нет никакой пирамиды, кого вы слушаете. Это обычный рыночный инструмент. В кризисное время ставки были и по-выше, и что? При восстановлении экономики это прекратиться, а заработок сейчас все равно оседает в основном у приближенных к власти, то же самое что и обычный распил казны, просто схема другая. Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".
Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного
Мой юный друг... История развивается по спирали. В 1998-м далеком году, когда подавляющее большинство форумчан еще ходили в школу (а некоторые в детский сад), я в первый и последний раз вложился (правильней написать, "влоШился") в ОВГЗ для физиков. Курс тогда был 1,76-1,80...А потом ОВГЗ заморозили (погуглите, что такое "конверсионные ОВГЗ"), физиков выпустили чудом, через 3 месяца, и в доллар я уже ушел по курсу 2,54, помню, как сейчас.
С тех пор я сам не играю с государством в азартные игры и другим не советую.
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:08
zzzzzz написав:asti
Покупку ОВГЗ в пивденном уже оформили ?
Расскажите про все комиссии .
Та да, скупився, як то кажуть... 488 бумаг по 940,22. Посмотрим, какие там курса будут 12.06 Комиссии: 500 вход 500 брокер и 0,05% хранение. Вывод бесплатно.
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asti
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:38
asti написав: zzzzzz написав:asti
Покупку ОВГЗ в пивденном уже оформили ?
Расскажите про все комиссии .
Та да, скупився, як то кажуть... 488 бумаг по 940,22. Посмотрим, какие там курса будут 12.06 Комиссии: 500 вход 500 брокер и 0,05% хранение. Вывод бесплатно.
0.05% в месяц?
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Яша
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