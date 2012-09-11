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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 53545556>
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:56

Гурман
В Укргазе так-же, специально для этого можно использовать депозит "недельный"

П.С. Так почти во многих банках.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:04

zzzzzz У меня с пивденным уже полная любовь и взаимопонимание , доки от депо им катят , будут через них входить , но после выборов конечно.
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:06

Гурман
Кстати, выход через короткое депо с текущего счета это очень старая практика.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 00:00

  zzzzzz написав:Гурман
В Укргазе так-же, специально для этого можно использовать депозит "недельный"

П.С. Так почти во многих банках.


Только не везде недельные есть. В Ощаде например
Scholar
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 00:00

  Гурман написав:zzzzzz У меня с пивденным уже полная любовь и взаимопонимание , доки от депо им катят , будут через них входить , но после выборов конечно.


После выборов могут быть другие ставки
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:45

Scholar Посоветуйте, пожалуйста, заканчивается депозит в Ощаде 40туе, хочу зайти в ОВГЗ, где выгоднее, остаться в Ощаде или перейти в Пивденный?
2805
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:45

  2805 написав:Scholar Посоветуйте, пожалуйста, заканчивается депозит в Ощаде 40туе, хочу зайти в ОВГЗ, где выгоднее, остаться в Ощаде или перейти в Пивденный?

Недавно интересовался в Ощаде по поводу покупки ОВГЗ. Сказали что они еще не определились с тарифами. Обещали ориентировочно к середине-концу марта раздуплиться...
Нужно понимать на какой срок хотите входить в ОВГЗ. Если на короткий, то может и не стоит связываться с валютными ОВГЗ. Там надо просчитывать все издержки, они явно выше чем по гривневым ОВГЗ. Может лучше депозит в Укргазбанке. Я пока оставил в Ощаде...
DjVim
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:56

  DjVim написав:,
Нужно понимать на какой срок хотите входить в ОВГЗ. Если на короткий, то может и не стоит связываться с валютными ОВГЗ. Там надо просчитывать все издержки, они явно выше чем по гривневым ОВГЗ. Может лучше депозит в Укргазбанке. Я пока оставил в Ощаде...

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:Та нет никакой пирамиды, кого вы слушаете. Это обычный рыночный инструмент. В кризисное время ставки были и по-выше, и что? При восстановлении экономики это прекратиться, а заработок сейчас все равно оседает в основном у приближенных к власти, то же самое что и обычный распил казны, просто схема другая. Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".
Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного :)


Мой юный друг... История развивается по спирали. В 1998-м далеком году, когда подавляющее большинство форумчан еще ходили в школу (а некоторые в детский сад), я в первый и последний раз вложился (правильней написать, "влоШился") в ОВГЗ для физиков. Курс тогда был 1,76-1,80...А потом ОВГЗ заморозили (погуглите, что такое "конверсионные ОВГЗ"), физиков выпустили чудом, через 3 месяца, и в доллар я уже ушел по курсу 2,54, помню, как сейчас.
С тех пор я сам не играю с государством в азартные игры и другим не советую.
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:08

  zzzzzz написав:asti
Покупку ОВГЗ в пивденном уже оформили ?
Расскажите про все комиссии .
Та да, скупився, як то кажуть... 488 бумаг по 940,22. Посмотрим, какие там курса будут 12.06 Комиссии: 500 вход 500 брокер и 0,05% хранение. Вывод бесплатно.
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:38

  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
Покупку ОВГЗ в пивденном уже оформили ?
Расскажите про все комиссии .
Та да, скупився, як то кажуть... 488 бумаг по 940,22. Посмотрим, какие там курса будут 12.06 Комиссии: 500 вход 500 брокер и 0,05% хранение. Вывод бесплатно.

0.05% в месяц?
Яша
 
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