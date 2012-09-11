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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лют, 2019 21:52
Яша написав: asti написав: zzzzzz написав:asti
Покупку ОВГЗ в пивденном уже оформили ?
Расскажите про все комиссии .
Та да, скупився, як то кажуть... 488 бумаг по 940,22. Посмотрим, какие там курса будут 12.06 Комиссии: 500 вход 500 брокер и 0,05% хранение. Вывод бесплатно.
0.05% в месяц?
Всего. Мне уже можно идти в Пивденный со сканами и требовать премию!
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asti
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