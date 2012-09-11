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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:52

  Яша написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
Покупку ОВГЗ в пивденном уже оформили ?
Расскажите про все комиссии .
Та да, скупився, як то кажуть... 488 бумаг по 940,22. Посмотрим, какие там курса будут 12.06 Комиссии: 500 вход 500 брокер и 0,05% хранение. Вывод бесплатно.
0.05% в месяц?
Всего. Мне уже можно идти в Пивденный со сканами и требовать премию! ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:03

asti 2 раза плюсанул Вам за полезную информацию как сюда на форум, так и в ЛС
Alexanderman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:23

Re: Рынок ОВГЗ

Менеджер Пивденного скинул мне сегодня тарифи :


Основные параметры продукта «ОВГЗ для физических лиц»:
Минимальная сумма сделки – 200 000 грн. / экв. в валюте;
Номинал 1 облигации – 1000 грн./1000 долларов США/1000 евро;
Срок обращения – зависит от выпуска от 1 мес. до 5 лет;
Досрочное погашение – не предусмотрено, но возможна продажа ОВГЗ третьим лицам на вторичном рынке;
Выплата дохода по облигациям – в валюте облигации;
Эмитент облигации - Министерство финансов Украины.

Текущий счёт по тарифному пакету «Для покупки-продажи ОВГЗ» в гривне:
- открытие счёта - 100 грн.;
- наличное / безналичное пополнение счёта - 0,1% от суммы мин. 500 грн. макс. 2000 грн.;


Текущий счёт по тарифному пакету «Для выплат» в валюте:
- открытие счета - не тарифицируется;


Счёт в ценных бумагах:
- открытие счёта - 50 грн.;
- зачисление ОВГЗ на счёт - 0,05% от номинальной стоимости ЦБ, мин. 50 грн. макс. 500 грн.

Комиссия за брокерские услуги (0,1% от суммы сделки, мин. 500 грн.)
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:26

И из Укргаза :

Витрати на купівлю ОВДП клієнта:
Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта на фондовій біржі (облігації в гривні)(0,01 % від суми купівлі-продажу, але не менше 500,00 грн.);
Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта на фондовій біржі (облігації у валюті)(0,15 % від суми купівлі-продажу, але не менше 500,00 грн.);
Расчетный счет в расчетном центре -300грн (для облігацій у валюті);
Відкриття поточного рахунку:
гривневий – 100 грн.;
мультивалютний – 150 грн.;
Відкриття карткового рахунку- 200грн.
перерахування коштів за купівлю ОВДП -0,5% (макс. 500грн)
Відкриття рахунку в ЦП – 500 грн.;
Виконання депозитарної операції (купівля) – 450 грн.,
Погашення ЦП – 450 грн.,
Депозитарний облік прав на державні ЦП - 100,00 грн./міс.

ИТОГО: 2750+100грн/мес. за хранение

Переваги ОВДП:
• Відсутність податку на доходи фізичних осіб. Податок на доходи по депозиту утримується в розмірі 18% від суми доходу.
• 100% гарантія держави. При виплатах всі власники рівні: як фізичні, так і юридичні особи, резиденти і нерезиденти.
• Прибутковість на рівні до 18% річних в національній валюті та до 7,50% річних в іноземній валюті, є досить високою при мінімальних рівнях ризику.
• Кошти в ОВДП можуть бути інвестовані на термін до 5 років під заявлену прибутковість, що гарантує стабільний дохід на довший період часу.
• Можуть бути продані в будь-який момент у разі потреби.
• Є одним з найбільш надійних інструментів застави.
ПОДАТКИ
Згідно Податкового Кодексу України (ПКУ) до загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються:
• Ні інвестиційний прибуток від операцій (п.165.1.52 ПКУ);
• Ані сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів (п.165.1.2 ПКУ).
Інвестиційний прибуток та проценти оподатковуються лише військовим збором за ставкою 1,5% (п.1.7. ст. 161 ПКУ)
Гурман
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