Всего. Мне уже можно идти в Пивденный со сканами и требовать премию!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лют, 2019 21:52
Всего. Мне уже можно идти в Пивденный со сканами и требовать премию!
Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:03
asti 2 раза плюсанул Вам за полезную информацию как сюда на форум, так и в ЛС
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:23
Re: Рынок ОВГЗ
Менеджер Пивденного скинул мне сегодня тарифы :
Основные параметры продукта «ОВГЗ для физических лиц»:
Минимальная сумма сделки – 200 000 грн. / экв. в валюте;
Номинал 1 облигации – 1000 грн./1000 долларов США/1000 евро;
Срок обращения – зависит от выпуска от 1 мес. до 5 лет;
Досрочное погашение – не предусмотрено, но возможна продажа ОВГЗ третьим лицам на вторичном рынке;
Выплата дохода по облигациям – в валюте облигации;
Эмитент облигации - Министерство финансов Украины.
Текущий счёт по тарифному пакету «Для покупки-продажи ОВГЗ» в гривне:
- открытие счёта - 100 грн.;
- наличное / безналичное пополнение счёта - 0,1% от суммы мин. 500 грн. макс. 2000 грн.;
Текущий счёт по тарифному пакету «Для выплат» в валюте:
- открытие счета - не тарифицируется;
Счёт в ценных бумагах:
- открытие счёта - 50 грн.;
- зачисление ОВГЗ на счёт - 0,05% от номинальной стоимости ЦБ, мин. 50 грн. макс. 500 грн.
Комиссия за брокерские услуги (0,1% от суммы сделки, мин. 500 грн.)
Востаннє редагувалось Гурман в П'ят 15 лют, 2019 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:26
И из Укргаза :
Витрати на купівлю ОВДП клієнта:
Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта на фондовій біржі (облігації в гривні)(0,01 % від суми купівлі-продажу, але не менше 500,00 грн.);
Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта на фондовій біржі (облігації у валюті)(0,15 % від суми купівлі-продажу, але не менше 500,00 грн.);
Расчетный счет в расчетном центре -300грн (для облігацій у валюті);
Відкриття поточного рахунку:
гривневий – 100 грн.;
мультивалютний – 150 грн.;
Відкриття карткового рахунку- 200грн.
перерахування коштів за купівлю ОВДП -0,5% (макс. 500грн)
Відкриття рахунку в ЦП – 500 грн.;
Виконання депозитарної операції (купівля) – 450 грн.,
Погашення ЦП – 450 грн.,
Депозитарний облік прав на державні ЦП - 100,00 грн./міс.
ИТОГО: 2750+100грн/мес. за хранение
Переваги ОВДП:
• Відсутність податку на доходи фізичних осіб. Податок на доходи по депозиту утримується в розмірі 18% від суми доходу.
• 100% гарантія держави. При виплатах всі власники рівні: як фізичні, так і юридичні особи, резиденти і нерезиденти.
• Прибутковість на рівні до 18% річних в національній валюті та до 7,50% річних в іноземній валюті, є досить високою при мінімальних рівнях ризику.
• Кошти в ОВДП можуть бути інвестовані на термін до 5 років під заявлену прибутковість, що гарантує стабільний дохід на довший період часу.
• Можуть бути продані в будь-який момент у разі потреби.
• Є одним з найбільш надійних інструментів застави.
ПОДАТКИ
Згідно Податкового Кодексу України (ПКУ) до загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються:
• Ні інвестиційний прибуток від операцій (п.165.1.52 ПКУ);
• Ані сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів (п.165.1.2 ПКУ).
Інвестиційний прибуток та проценти оподатковуються лише військовим збором за ставкою 1,5% (п.1.7. ст. 161 ПКУ)
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:30
А если вносить оплату за покупку наличными,то тоже зачисление 0,5%? И обязательно ли открывать счет + карточный счет, или можно как то без них?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:06
UX-2019
за кеш (налічку) бумага не купується
тому треба рахунок в банку з якого буде списання за покупку.
+50грн !
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:07
ICU ПРОДОВЖУЄ УТРИМУВАТИ ЛІДЕРСТВО НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 РОКУ
Група ICU підвела підсумки управління локальними активами за 2018 рік. Активи інвестиційних і пенсійних фондів під управлінням ICU в Україні зросли на 14% і склали 3.5 млрд грн. Розмір і прибутковість даних фондів, як і раніше, є одними з найвищих на українському ринку.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:48
Re: Рынок ОВГЗ
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