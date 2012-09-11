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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:44

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Перерахування коштив за покупку 0,5%
Че то жирновато. Радует хоть что макс 500 грн.

Вроде не было комиса в прошлом году за перевод денег


Ага,это что-то новое.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:20

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Перерахування коштив за покупку 0,5%
Че то жирновато. Радует хоть что макс 500 грн.

Вроде не было комиса в прошлом году за перевод денег


Хрень еще и в том, что комиссы могут по ходу игры менять
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