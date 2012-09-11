Ага,это что-то новое.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:44
Ага,это что-то новое.
Живите своим умом!
Додано: Суб 16 лют, 2019 08:52
Вы не поняли о чем я говорю. Банк откроет счет для списания с него денег за покупку и зачисления купона, на этот счет можно перевести деньги с другого банка например, а можно пополнить счет наличными. Вот я и спрашиваю, если я через кассу внесу деньги на этот счет они тоже за пополнение возьмут, или это комис для перевода с других банков\счетов.
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:20
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:37
Динаміка обігу ОВДП (банки, НБУ, ФО, ЮО) в часовій шкалі
тренд і тенденція
+50грн !
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:15
Сколько можно заработать на ОВГЗ
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:44
Так все-таки через какой банк выгоднее всего покупать гривневые ОВГЗ на первичном рынке? сумма 1М грн, срок 6 мес
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:35
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