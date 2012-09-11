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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:44
Яша написав: zzzzzz написав:
Перерахування коштив за покупку 0,5%
Че то жирновато. Радует хоть что макс 500 грн.
Вроде не было комиса в прошлом году за перевод денег
Ага,это что-то новое.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 08:52
Вы не поняли о чем я говорю. Банк откроет счет для списания с него денег за покупку и зачисления купона, на этот счет можно перевести деньги с другого банка например, а можно пополнить счет наличными. Вот я и спрашиваю, если я через кассу внесу деньги на этот счет они тоже за пополнение возьмут, или это комис для перевода с других банков\счетов.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 12:20
Яша написав: zzzzzz написав:
Перерахування коштив за покупку 0,5%
Че то жирновато. Радует хоть что макс 500 грн.
Вроде не было комиса в прошлом году за перевод денег
Хрень еще и в том, что комиссы могут по ходу игры менять
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:44
Так все-таки через какой банк выгоднее всего покупать гривневые ОВГЗ на первичном рынке? сумма 1М грн, срок 6 мес
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:35
Andey написав:
Так все-таки через какой банк выгоднее всего покупать гривневые ОВГЗ на первичном рынке? сумма 1М грн, срок 6 мес
Укргазбанк)
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:37
asti написав: Andey написав:
Так все-таки через какой банк выгоднее всего покупать гривневые ОВГЗ на первичном рынке? сумма 1М грн, срок 6 мес
Укргазбанк)
судя по комиссиям которые тут озвучили то Пивденний
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:56
zzzzzz написав: asti написав: Andey написав:
Так все-таки через какой банк выгоднее всего покупать гривневые ОВГЗ на первичном рынке? сумма 1М грн, срок 6 мес
Укргазбанк)
судя по комиссиям которые тут озвучили то Пивденний
в Пивденном зачисление будет 1000 с этой суммы, а в Укргазе 0)
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asti
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