извините, из вашей финальной сметы недопонял,
в Пивденном при погашении за зачисление на текущий счет еще раз возьмут 1000 ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:42
извините, из вашей финальной сметы недопонял,
в Пивденном при погашении за зачисление на текущий счет еще раз возьмут 1000 ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:17
Говорят, что нет, вроде бы. Спросите у них сами.
Завтра на первичке полугодовых бумаг не будет///
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:34
Дорозміщення UA4000203301
Термін обігу (дн.) 168
Дата погашення 07.08.2019
неужели никому не нужны)
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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