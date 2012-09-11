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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:42

  asti написав:,в Пивденном зачисление будет 1000 с этой суммы, а в Укргазе 0)

извините, из вашей финальной сметы недопонял,
в Пивденном при погашении за зачисление на текущий счет еще раз возьмут 1000 ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:17

  J написав:
  asti написав:,в Пивденном зачисление будет 1000 с этой суммы, а в Укргазе 0)

извините, из вашей финальной сметы недопонял,
в Пивденном при погашении за зачисление на текущий счет еще раз возьмут 1000 ?
Говорят, что нет, вроде бы. Спросите у них сами.
Завтра на первичке полугодовых бумаг не будет///
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:34

  asti написав:,
Завтра на первичке полугодовых бумаг не будет///

Дорозміщення UA4000203301
Термін обігу (дн.) 168
Дата погашення 07.08.2019

неужели никому не нужны)
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4435
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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  #<1 ... 55565758
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