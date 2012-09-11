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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:42
asti написав:
,в Пивденном зачисление будет 1000 с этой суммы, а в Укргазе 0)
извините, из вашей финальной сметы недопонял,
в Пивденном при погашении за зачисление на текущий счет еще раз возьмут 1000 ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:17
J написав: asti написав:
,в Пивденном зачисление будет 1000 с этой суммы, а в Укргазе 0)
извините, из вашей финальной сметы недопонял,
в Пивденном при погашении за зачисление на текущий счет еще раз возьмут 1000 ?
Говорят, что нет, вроде бы. Спросите у них сами.
Завтра на первичке полугодовых бумаг не будет///
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asti
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:34
asti написав:
,
Завтра на первичке полугодовых бумаг не будет///
Дорозміщення UA4000203301
Термін обігу (дн.) 168
Дата погашення 07.08.2019
неужели никому не нужны)
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:56
J написав: asti написав:
,
Завтра на первичке полугодовых бумаг не будет///
Дорозміщення UA4000203301
Термін обігу (дн.) 168
Дата погашення 07.08.2019
неужели никому не нужны)
А да, совсем о них забыл!
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asti
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:58
Но там начало августа, нерезы будут выходить... Не знаю даже))
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asti
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:02
J написав: asti написав:
,в Пивденном зачисление будет 1000 с этой суммы, а в Укргазе 0)
извините, из вашей финальной сметы недопонял,
в Пивденном при погашении за зачисление на текущий счет еще раз возьмут 1000 ?
Да бог с ними, погашения - зачислениями. Я бы лучше пару копеек переплатил и размещался через госбанк - все ж надёжнее! Мне с четверга документы доставляют в город, сделка ещё в среду была...
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asti
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:04
Но, отвечу сам себе, через госбанк вы уже не успеете... (ну разве что за ОООЧЕНЬ большую шоколадку!
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asti
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Додано: Вів 19 лют, 2019 00:08
asti написав:
Но, отвечу сам себе, через госбанк вы уже не успеете... (ну разве что за ОООЧЕНЬ большую шоколадку!
)
вторник в госбанке выходной?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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