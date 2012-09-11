нашел только это
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:24
Re: Рынок ОВГЗ
а где можно посмотреть тарифы по покупке ОВГЗ на сайте Пивденного?
нашел только это
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:27
asti Поделитесь плиз инфой)
банк Пиведнный покупал для вас ОВГЗ на первичном рынке или на вторичном?
Где можно посмотреть тарифы, какова у вас оказалась в итоге эффективная ставка?
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