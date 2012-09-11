Гурман написав:

И из Укргаза :Відкриття поточного рахунку:гривневий – 100 грн.;мультивалютний – 150 грн.;Відкриття карткового рахунку- 200грн.перерахування коштів за купівлю ОВДП -0,5% (макс. 500грн)Ходил в банк, и тут внезапно оказалось что открытие карточного счета не просто 200 грн, аА про перечисление средств за покупку ОВГЗ они вообще впервые слышат... Знают только брокеру 500 грн (0,15%) или если это валютные бумаги, то за продажу валюты и последующие расчеты гривней за бумаги номинированные в валюте.Что то я запутался немного, сколько итого это все стоит)п.с. счет в ЦБ все-таки можно открыть за 250 но нужно самому их формы по заполнять, но что за формы и на сколько сложно их заполнить пока не знаю, еще не раздобыл образец)