Гурман написав:И из Укргаза : Відкриття поточного рахунку: гривневий – 100 грн.; мультивалютний – 150 грн.; Відкриття карткового рахунку- 200грн. перерахування коштів за купівлю ОВДП -0,5% (макс. 500грн)
Ходил в банк, и тут внезапно оказалось что открытие карточного счета не просто 200 грн, а 200 грн\мес. А про перечисление средств за покупку ОВГЗ они вообще впервые слышат... Знают только брокеру 500 грн (0,15%) или если это валютные бумаги, то за продажу валюты и последующие расчеты гривней за бумаги номинированные в валюте. Что то я запутался немного, сколько итого это все стоит) п.с. счет в ЦБ все-таки можно открыть за 250 но нужно самому их формы по заполнять, но что за формы и на сколько сложно их заполнить пока не знаю, еще не раздобыл образец)
Може щось змінилося, я мав депозит в УГБ та скористався відкритим під нього рахунком. Ніяких виплат щомісячних за поточний рахунок нема, є тільки 100 гривень/місяць за рахунок у ЦП. А навіщо вам продавати через них валюту. Виплату купоного доходу отримую у доларах.
UX-2019 написав:Ходил в банк, и тут внезапно оказалось что открытие карточного счета не просто 200 грн, а 200 грн\мес.
як може одноразова операція (відкриття карт-рахунку) коштувати більше 1 разу? щось тут не альо
як мені пояснювали: вони відкривають спеціальний картковий рахунок преміум класу (якийсь там платинум) і за обслуговування цього карткового рахунку щомісячно буде списуватись по 200 грн, а на питання чи можна якось без нього провести угоду сказали що ніяк не можна, треба на момент угоди що б була така картка, бо у них такі правила... або вони намагаються мені втюхати зайві послуги або це якась зрада
Andey написав:asti спасибо, вот сравниваю сейчас укргаз и пивденный. Наверное надо все-таки в отделение топать. На выходе хотелось бы иметь сравнительную табличку по банкам.
Кстати, у вас погашение и проценты будут выплачиваться на счет в Пивденном? или можно указать счет другого банка с бесплатным безнальным зачислением?
Если суммы до миллиона - выгоднее Пивденный, если больше - Укргаз. У меня облигации дисконтные - погашаться будут без купона (одной суммой) на счёт в Пивденном. Насчёт возможности гасить на другой банк не уточнял. Да и смысл? В Пивденном снятие бесплатно.