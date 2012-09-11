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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 57585960>
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:24

Re: Рынок ОВГЗ

а где можно посмотреть тарифы по покупке ОВГЗ на сайте Пивденного?
нашел только это https://i.imgur.com/KU6Z30P.png и https://i.imgur.com/1QFOWp9.png
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:27

asti Поделитесь плиз инфой)
банк Пиведнный покупал для вас ОВГЗ на первичном рынке или на вторичном?
Где можно посмотреть тарифы, какова у вас оказалась в итоге эффективная ставка?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:16

  UX-2019 написав:
  Гурман написав:И из Укргаза :
Відкриття поточного рахунку:
гривневий – 100 грн.;
мультивалютний – 150 грн.;
Відкриття карткового рахунку- 200грн.
перерахування коштів за купівлю ОВДП -0,5% (макс. 500грн)

Ходил в банк, и тут внезапно оказалось что открытие карточного счета не просто 200 грн, а 200 грн\мес.
А про перечисление средств за покупку ОВГЗ они вообще впервые слышат... Знают только брокеру 500 грн (0,15%) или если это валютные бумаги, то за продажу валюты и последующие расчеты гривней за бумаги номинированные в валюте.
Что то я запутался немного, сколько итого это все стоит)
п.с. счет в ЦБ все-таки можно открыть за 250 но нужно самому их формы по заполнять, но что за формы и на сколько сложно их заполнить пока не знаю, еще не раздобыл образец)


Може щось змінилося, я мав депозит в УГБ та скористався відкритим під нього рахунком. Ніяких виплат щомісячних за поточний рахунок нема, є тільки 100 гривень/місяць за рахунок у ЦП. А навіщо вам продавати через них валюту. Виплату купоного доходу отримую у доларах.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:32

  Andey написав:asti Поделитесь плиз инфой)
банк Пиведнный покупал для вас ОВГЗ на первичном рынке или на вторичном?
Где можно посмотреть тарифы, какова у вас оказалась в итоге эффективная ставка?
На первичном. Тарифы там никто толком не знает. Зачисление на счёт 0,1% min 500 услуги брокера - 500 грн операция. У них пакет есть специальный - для ОВГЗ. Идите в отделение - спрашивайте))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:34

В любом случае даже с комиссиями получается выгоднее чем депо. Главное, чтобы Петьку переизбрали иначе...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:37

asti спасибо, вот сравниваю сейчас укргаз и пивденный. Наверное надо все-таки в отделение топать.
На выходе хотелось бы иметь сравнительную табличку по банкам.

Кстати, у вас погашение и проценты будут выплачиваться на счет в Пивденном? или можно указать счет другого банка с бесплатным безнальным зачислением?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:39

Re: Рынок ОВГЗ

  asti написав:Главное, чтобы Петьку переизбрали иначе...

я наоборот за Зеленого собирался... ну чтобы курс доллара подскочил, т.к. чтобы зайти в гривневые ОВГЗ надо сначала доллар слить, а курс сейчас не очень...
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:43

Re: Рынок ОВГЗ

  UX-2019 написав:Ходил в банк, и тут внезапно оказалось что открытие карточного счета не просто 200 грн, а 200 грн\мес.


як може одноразова операція (відкриття карт-рахунку) коштувати більше 1 разу? :)
щось тут не альо
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:53

  greenozon написав:
  UX-2019 написав:Ходил в банк, и тут внезапно оказалось что открытие карточного счета не просто 200 грн, а 200 грн\мес.


як може одноразова операція (відкриття карт-рахунку) коштувати більше 1 разу? :)
щось тут не альо


як мені пояснювали: вони відкривають спеціальний картковий рахунок преміум класу (якийсь там платинум) і за обслуговування цього карткового рахунку щомісячно буде списуватись по 200 грн, а на питання чи можна якось без нього провести угоду сказали що ніяк не можна, треба на момент угоди що б була така картка, бо у них такі правила...
або вони намагаються мені втюхати зайві послуги або це якась зрада :lol:
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:06

  Andey написав:asti спасибо, вот сравниваю сейчас укргаз и пивденный. Наверное надо все-таки в отделение топать.
На выходе хотелось бы иметь сравнительную табличку по банкам.

Кстати, у вас погашение и проценты будут выплачиваться на счет в Пивденном? или можно указать счет другого банка с бесплатным безнальным зачислением?
Если суммы до миллиона - выгоднее Пивденный, если больше - Укргаз. У меня облигации дисконтные - погашаться будут без купона (одной суммой) на счёт в Пивденном. Насчёт возможности гасить на другой банк не уточнял. Да и смысл? В Пивденном снятие бесплатно.
asti
 
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