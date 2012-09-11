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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:09
Andey написав: asti написав:
Главное, чтобы Петьку переизбрали иначе...
я наоборот за Зеленого собирался... ну чтобы курс доллара подскочил, т.к. чтобы зайти в гривневые ОВГЗ надо сначала доллар слить, а курс сейчас не очень...
Я бы не рискнул вкладываться в гривневые ОВГЗ при президенте Зеленском полгодика как минимум; да и в валютные тоже...
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asti
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