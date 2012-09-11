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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:09
Andey написав: asti написав:
Главное, чтобы Петьку переизбрали иначе...
я наоборот за Зеленого собирался... ну чтобы курс доллара подскочил, т.к. чтобы зайти в гривневые ОВГЗ надо сначала доллар слить, а курс сейчас не очень...
Я бы не рискнул вкладываться в гривневые ОВГЗ при президенте Зеленском полгодика как минимум; да и в валютные тоже...
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asti
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Додано: Вів 19 лют, 2019 17:22
asti написав: Andey написав:asti
спасибо, вот сравниваю сейчас укргаз и пивденный. Наверное надо все-таки в отделение топать.
На выходе хотелось бы иметь сравнительную табличку по банкам.
Кстати, у вас погашение и проценты будут выплачиваться на счет в Пивденном? или можно указать счет другого банка с бесплатным безнальным зачислением?
Если суммы до миллиона - выгоднее Пивденный, если больше - Укргаз. У меня облигации дисконтные - погашаться будут без купона (одной суммой) на счёт в Пивденном. Насчёт возможности гасить на другой банк не уточнял. Да и смысл? В Пивденном снятие бесплатно.
у меня ровно 1М грн - т.е. получается мне без разницы укргаз или пивень по комиссам?
"облигации дисконтные - погашаться будут без купона (одной суммой)" - как это? можно выбирать выплаты по купонам или сразу все при погашении?
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Andey
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Додано: Вів 19 лют, 2019 17:31
Если срок до года - дисконтные, если больше - купонные. С миллионом лучше в Газ, я думаю.
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asti
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Додано: Вів 19 лют, 2019 18:24
asti написав:
С миллионом лучше в Газ, я думаю.
так я чем конкретно укргаз лучше в данном случае?
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Andey
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Додано: Вів 19 лют, 2019 18:31
Andey написав: asti написав:
С миллионом лучше в Газ, я думаю.
так я чем конкретно укргаз лучше в данном случае?
Надійніше)
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asti
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Додано: Вів 19 лют, 2019 18:52
asti написав: Andey написав: asti написав:
С миллионом лучше в Газ, я думаю.
так я чем конкретно укргаз лучше в данном случае?
Надійніше)
если выплату нельзя перевести в другой банк, то да, укргаз надежнее.
снятие там с комиссом? можно ли выйти без потерь по старой схеме через короткое депо?
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Andey
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