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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:09

  Andey написав:
  asti написав:Главное, чтобы Петьку переизбрали иначе...

я наоборот за Зеленого собирался... ну чтобы курс доллара подскочил, т.к. чтобы зайти в гривневые ОВГЗ надо сначала доллар слить, а курс сейчас не очень...
Я бы не рискнул вкладываться в гривневые ОВГЗ при президенте Зеленском полгодика как минимум; да и в валютные тоже...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:22

  asti написав:
  Andey написав:asti спасибо, вот сравниваю сейчас укргаз и пивденный. Наверное надо все-таки в отделение топать.
На выходе хотелось бы иметь сравнительную табличку по банкам.

Кстати, у вас погашение и проценты будут выплачиваться на счет в Пивденном? или можно указать счет другого банка с бесплатным безнальным зачислением?
Если суммы до миллиона - выгоднее Пивденный, если больше - Укргаз. У меня облигации дисконтные - погашаться будут без купона (одной суммой) на счёт в Пивденном. Насчёт возможности гасить на другой банк не уточнял. Да и смысл? В Пивденном снятие бесплатно.

у меня ровно 1М грн - т.е. получается мне без разницы укргаз или пивень по комиссам?
"облигации дисконтные - погашаться будут без купона (одной суммой)" - как это? можно выбирать выплаты по купонам или сразу все при погашении?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:31

Re: Рынок ОВГЗ

Если срок до года - дисконтные, если больше - купонные. С миллионом лучше в Газ, я думаю.
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:24

Re: Рынок ОВГЗ

  asti написав:С миллионом лучше в Газ, я думаю.

так я чем конкретно укргаз лучше в данном случае?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:31

  Andey написав:
  asti написав:С миллионом лучше в Газ, я думаю.

так я чем конкретно укргаз лучше в данном случае?
Надійніше)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:52

  asti написав:
  Andey написав:
  asti написав:С миллионом лучше в Газ, я думаю.

так я чем конкретно укргаз лучше в данном случае?
Надійніше)

если выплату нельзя перевести в другой банк, то да, укргаз надежнее.
снятие там с комиссом? можно ли выйти без потерь по старой схеме через короткое депо?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:01

  Andey написав:снятие там с комиссом? можно ли выйти без потерь по старой схеме через короткое депо?

снятие 1%, выйти можно через недельный депо
pret
 
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