Сьогодні багато українців, які хочуть інвестувати кошти з метою отримання високої прибутковості й при цьому мати стабільні гарантії для своїх вкладень, вже починають активно використовувати ОВДП. Ігор Левченко, начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group, спеціально для Mind пояснює, як це краще зробити та на які прибутки можна розраховувати.
Гурман написав:И из Укргаза : Відкриття поточного рахунку: гривневий – 100 грн.; мультивалютний – 150 грн.; Відкриття карткового рахунку- 200грн. перерахування коштів за купівлю ОВДП -0,5% (макс. 500грн)
Ходил в банк, и тут внезапно оказалось что открытие карточного счета не просто 200 грн, а 200 грн\мес. А про перечисление средств за покупку ОВГЗ они вообще впервые слышат... Знают только брокеру 500 грн (0,15%) или если это валютные бумаги, то за продажу валюты и последующие расчеты гривней за бумаги номинированные в валюте. Что то я запутался немного, сколько итого это все стоит) п.с. счет в ЦБ все-таки можно открыть за 250 но нужно самому их формы по заполнять, но что за формы и на сколько сложно их заполнить пока не знаю, еще не раздобыл образец)
Може щось змінилося, я мав депозит в УГБ та скористався відкритим під нього рахунком. Ніяких виплат щомісячних за поточний рахунок нема, є тільки 100 гривень/місяць за рахунок у ЦП. А навіщо вам продавати через них валюту. Виплату купоного доходу отримую у доларах.
В Укргазе поднялись тарифы. Комиссия брокеру за гривневые облигации - уже от 1000 гр. за сделку (было 500 гр.). За валютные - 0.2% от суммы (было 0.01%, но брали еще комиссию 0.5% за зачисление валюты на счет)
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НБУ НАКЛАВ МІЛЬЙОННІ ШТРАФИ НА КІЛЬКА БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ФІНМОНІТОРИНГУ 26.04.2019, 20:00
НБУ повідомив, що в квітні за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення застосував до п’яти банків заходи впливу:
АТ «РВС БАНК» як захід впливу штраф у розмірі 3 000 390, 52 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала в обслуговуванні фізичних осіб (включно з публічними особами), які проводили циклічні фінансові операції з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), у результаті яких такі фізичні особи постійно отримували значний розмір інвестиційного прибутку (відповідно юридичні особи клієнтів інших банків постійно отримували інвестиційний збиток).
"Характер та наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що метою їх здійснення є легалізація кримінальних доходів (зокрема пов`язаних з купівлею-продажем цінних паперів), а також ці операції не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу)", - зауважує НБУ.
ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» як захід впливу штраф у розмірі 200 000 гривень за нездійснення з урахуванням ризик-орієнтованих підходів належного аналізу клірингових фінансових операцій клієнтів. Йдеться про операції, які були проведені за результатами правочинів щодо цінних паперів, інформація про які є у відомостях укладених правочинів щодо цінних паперів. Банк повинен був виявити серед них ті фінансові операції, економічна доцільність (сенс) яких відсутня, або операції, які можуть іншим чином наражати банк на здійснення (залучення до здійснення) ризикової діяльності.
Через схемные операции с ОВГЗ могли отмыть 900 миллионов, – НБУ. ИНФОГРАФИКА Национальный банк сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об операциях небанковских финансовых учреждений (брокеров) от своего имени, за счет и по заказу юридических и физических лиц, характер которых может свидетельствовать о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.
"Результатом проведения регулярных/циклических операций купли-продажи ОВГЗ было постоянное получение физическими лицами (одна сторона сделки) инвестиционной прибыли, а юридическими лицами (вторая сторона сделки) – инвестиционного ущерба", – отмечается в сообщении.
НБУ указывает, что подобные схемы указаны в типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2015 году.
Так, по результатам анализа данных сведений сделок с ценными бумагами, в том числе ОВГЗ, установлено, что в период с января 2017 года по 4 декабря 2018 года вышеупомянутыми брокерами заключены на фондовых биржах сделки по ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% от всех заключенных на фондовых биржах сделок по ОВГЗ за этот период.
По результатам анализа НБУ указанных сделок с ОВГЗ, заключенных на биржевом рынке, установлено, что получена прибыль на общую сумму около 895 млн грн.
В том числе 74 физлица (в том числе 12 публичных) получили прибыли на сумму около 800 млн грн, а 4 юрлица (в том числе 2 нерезидентама) – на сумму около 95 млн грн.
В то же время получен убыток 18 юридическими лицами (в том числе 6 нерезидентами) на общую сумму около 919 млн грн.