Відкриття поточного рахунку:

гривневий – 100 грн.;

мультивалютний – 150 грн.;

Відкриття карткового рахунку- 200грн.

перерахування коштів за купівлю ОВДП -0,5% (макс. 500грн)



Ходил в банк, и тут внезапно оказалось что открытие карточного счета не просто 200 грн, а 200 грн\мес.

А про перечисление средств за покупку ОВГЗ они вообще впервые слышат... Знают только брокеру 500 грн (0,15%) или если это валютные бумаги, то за продажу валюты и последующие расчеты гривней за бумаги номинированные в валюте.

Что то я запутался немного, сколько итого это все стоит)

Може щось змінилося, я мав депозит в УГБ та скористався відкритим під нього рахунком. Ніяких виплат щомісячних за поточний рахунок нема, є тільки 100 гривень/місяць за рахунок у ЦП. А навіщо вам продавати через них валюту. Виплату купоного доходу отримую у доларах.



В Укргазе поднялись тарифы.

В Укргазе поднялись тарифы.

Комиссия брокеру за гривневые облигации - уже от 1000 гр. за сделку (было 500 гр.). За валютные - 0.2% от суммы (было 0.01%, но брали еще комиссию 0.5% за зачисление валюты на счет)

