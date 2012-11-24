Додано: Сер 01 тра, 2019 10:04

Экзотика это 15% налога на передачу денежных средств больше 800гривен ближайшему родственнику—нерезиденту. Бабло заостряет на пенсионерах—получателях субсидии, а остальное вот в рамках закона.

...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.