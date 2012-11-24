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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:04
Экзотика это 15% налога на передачу денежных средств больше 800гривен ближайшему родственнику—нерезиденту. Бабло заостряет на пенсионерах—получателях субсидии, а остальное вот в рамках закона.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:04
Re: Рынок ОВГЗ
Мені субсовий відділ казав, що купівля овдп на суму більшу 50тис це підпадає під штаттю велика покупка
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 01 тра, 2019 19:45
Спасибо за информацию! Надо будет самим спросить, может что изменилось.
Справка не поможет - хозяин денег - нерезидент, в другой стране живет, гражданин другой страны, а деньги формально на счётах ближайших родственников- получателей субсидий.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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