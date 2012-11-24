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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78798081>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:04

Экзотика это 15% налога на передачу денежных средств больше 800гривен ближайшему родственнику—нерезиденту. Бабло заостряет на пенсионерах—получателях субсидии, а остальное вот в рамках закона.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:04

Re: Рынок ОВГЗ

Мені субсовий відділ казав, що купівля овдп на суму більшу 50тис це підпадає під штаттю велика покупка
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:12

А справку о не проживании по месту регистрации нельзя взять?
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:45

Спасибо за информацию! Надо будет самим спросить, может что изменилось.

Справка не поможет - хозяин денег - нерезидент, в другой стране живет, гражданин другой страны, а деньги формально на счётах ближайших родственников- получателей субсидий.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:19

Re: Рынок ОВГЗ

Чи вийшло вже в когось на практиці купити ОВДП за валюту?
Через якого брокера купували?
vasyas
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:21

ICU шле своїм клієнтам час від часу пропозицію і % по бумагах
в останній розсилці
є зміна (очікувана, оскільки НБУ зменшив облікову ставку недавно) - гривня вниз на 0.25 - 0.5 пп
якщо купувати валютні за валюту (долар) - ставка ще стара (7%) - 201743
якщо валютні за гривню - макс 5.5 (нецікаво як на мене)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:12

  greenozon написав:ICU шле своїм клієнтам час від часу пропозицію і % по бумагах
в останній розсилці
є зміна (очікувана, оскільки НБУ зменшив облікову ставку недавно) - гривня вниз на 0.25 - 0.5 пп
якщо купувати валютні за валюту (долар) - ставка ще стара (7%) - 201743
якщо валютні за гривню - макс 5.5 (нецікаво як на мене)


разве есть разница при покупке валютных овгз за доллар или гривны?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:58

Министерство финансов Украины на первых в этом месяце первичных аукционах 7 мая внепланово предложит два выпуска долларовых облигаций внутреннего госзайма
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3125518
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:46

оказывается даже на первичном рынке облигации могут продаваться выше номинала
получается до покупки неизвестно ни стоимость облигации, ни ее доходность
это уже узнается после торгов
забавная ситуация

ОВГЗ с досрочным погашением

кто объяснит? почему для ОВГЗ с досрочным погашением заранее известен процент и при этом он очень низкий?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:57

  zoawlhxc написав:оказывается даже на первичном рынке облигации могут продаваться выше номинала
получается до покупки неизвестно ни стоимость облигации, ни ее доходность
это уже узнается после торгов
забавная ситуация

ОВГЗ с досрочным погашением

кто объяснит? почему для ОВГЗ с досрочным погашением заранее известен процент и при этом он очень низкий?


Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.
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rasmus
 
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