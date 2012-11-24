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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:04
Экзотика это 15% налога на передачу денежных средств больше 800гривен ближайшему родственнику—нерезиденту. Бабло заостряет на пенсионерах—получателях субсидии, а остальное вот в рамках закона.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:04
Re: Рынок ОВГЗ
Мені субсовий відділ казав, що купівля овдп на суму більшу 50тис це підпадає під штаттю велика покупка
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 01 тра, 2019 19:45
Спасибо за информацию! Надо будет самим спросить, может что изменилось.
Справка не поможет - хозяин денег - нерезидент, в другой стране живет, гражданин другой страны, а деньги формально на счётах ближайших родственников- получателей субсидий.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 02 тра, 2019 13:19
Re: Рынок ОВГЗ
Чи вийшло вже в когось на практиці купити ОВДП за валюту?
Через якого брокера купували?
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:21
ICU шле своїм клієнтам час від часу пропозицію і % по бумагах
в останній розсилці
є зміна (очікувана, оскільки НБУ зменшив облікову ставку недавно) - гривня вниз на 0.25 - 0.5 пп
якщо купувати валютні за валюту (долар) - ставка ще стара (7%) - 201743
якщо валютні за гривню - макс 5.5 (нецікаво як на мене)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:12
разве есть разница при покупке валютных овгз за доллар или гривны?
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:58
Министерство финансов Украины на первых в этом месяце первичных аукционах 7 мая внепланово предложит два выпуска долларовых облигаций внутреннего госзайма
Источник:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:46
оказывается даже на первичном рынке облигации могут продаваться выше номинала
получается до покупки неизвестно ни стоимость облигации, ни ее доходность
это уже узнается после торгов
забавная ситуация
кто объяснит? почему для ОВГЗ с досрочным погашением заранее известен процент и при этом он очень низкий?
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:57
Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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