Додано: Пон 06 тра, 2019 13:57

zoawlhxc написав: оказывается даже на первичном рынке облигации могут продаваться выше номинала

получается до покупки неизвестно ни стоимость облигации, ни ее доходность

это уже узнается после торгов

забавная ситуация



ОВГЗ с досрочным погашением

Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже. Это как вклад "До востребования", процент всегда ниже.

"The quieter you become, the more you are able to hear"